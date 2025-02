¿Votar o no votar el #27Abr?: así va el debate en la oposición

La participación en los comicios legislativos y regionales convocados por el Consejo Nacional Electoral -ente que sigue debiendo la publicación de los resultados desagregados de las presidenciales del 28 de julio- es un tema que enfrenta a distintas posiciones dentro del sector opositor venezolano.

María Corina Machado, líder opositora, recalcó en varios mensajes que Venezuela “ya decidió” y que el mandato del 28 de julio “se debe respetar” «O estás con la gente o estás con Maduro», agregó, en un mensaje compartido el mismo día de la convocatoria al evento.

«No procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto », expresó la exlegisladora en un video que divulgó hace unos días.

Su posición es secundada por Edmundo González Urrutia, quien aseguró este jueves 6 de febrero que la oposición no debe participar en lo que considera “falsas elecciones” , al tiempo que advirtió que «solo habrá comicios legítimos cuando se respete» su reclamado triunfo en las presidenciales del año pasado.

«No participaremos en farsas diseñadas para perpetuar la dictadura, nuestra prioridad es hacer valer el mandato que nos dio el pueblo», expresó en un video en X.

Es indescriptible lo que hemos vivido en esta gira por América. No solo los encuentros con los miles de venezolanos en cada país, sino cada conversación y cada compromiso asegurado. ¡Venezuela será libre! pic.twitter.com/iJWSMBc6WQ

Mientras tanto, la Plataforma Unitaria están evaluando la posibilidad de participar o no en los polémicos comicios. Omar Barboza, secretario ejecutivo de la coalición, reveló a La Voz de América que están debatiendo “bajo perfil” su eventual participación en las elecciones de gobernadores y parlamentarios.

La idea de la oposición, según precisó Barboza a la VOA, es “lograr un acuerdo unitario”. Otros dirigentes políticos como Andrés Velásquez, quien participó en las primarias opositoras de 2023, han sido enfáticos en que no votarán ni le seguirán “el juego a la dictadura de participar en elecciones simuladas, dónde el voto no vale nada”. “El voto es para elegir y no para lavarle la cara a un dictador que se robó las elecciones presidenciales y quiere que nos olvidemos del 28 de julio”, enfatizó en un mensaje público , que acompañó con un “recado” a los que llaman a votar el 27 de abril: “Tengan presente que el voto que no elige es voto inútil. Oigan al pueblo que votó el 28J. No habrá votos para nadie. Es el mismo CNE, que proclamó a Maduro sin actas. Para participar, debes reconocer el fraude. Sin derecho a reclamo”. Capriles dice que sí y pide que lo respeten Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, reveló el pasado 5 de febrero, que ejercerá su derecho al voto en las próximas elecciones del 27 de abril y cuestionó que se promueva la abstención en dichos comicios. En un audio que difundió en su canal de WhatsApp, Capriles dijo que con la abstención “no se ha logrado algo jamás” y pidió respeto para quienes quieran participar en estas venideras elecciones, que se celebrarán a pesar de que el Consejo Nacional Electoral nunca mostró los resultados desagregados de los comicios presidenciales del 28 de julio.

“No se va a lograr nada con quedarnos en la casa y agarrar el teléfono y poner un mensaje en las redes sociales (…) Yo respeto el que diga que no quiere hacerlo, pero también hay que respetar, y ahí me anoto yo, a los que no vamos nunca más a abstenernos”, sostuvo.

A juicio de Capriles, la manera de “reivindicar el 28 de julio, de protestar por lo que pasó el 28 de julio”, es “con lo que más le duele a este Gobierno, porque regalarle al Gobierno, que ni siquiera tenga que tomarse el trabajo de robarse el proceso electoral, es dejarle el camino libre”.

“Yo voy a votar. Yo no me voy a quedar en mi casa el 27 de abril. Ya veremos cuáles son los candidatos por los que podremos votar”, sostuvo.

Rosales insinúa participación

El pasado 3 de febrero, al presentar su Memoria y Cuenta de 2024 como gobernador del Zulia, Manuel Rosales aseguró que está “listo para cualquier cosa” e insistió en su discurso en que era la hora de “comenzar de nuevo”.

“No hay otra salida. Atrás deben quedar las consignas y políticas fracasadas. Han sido pura labia, sin plan ni estrategia. El Zulia grande, democrático, no se rinde y tenemos que empezar de nuevo para que siga brillando en el escenario nacional”, apuntó en el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.