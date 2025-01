El Mañanero del 31 de enero: Venezolanos con TPS en EEUU reviven el temor a la persecución y otras noticias

En El Mañanero del 31 de enero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Venezolanos con TPS en EEUU reviven el temor a la persecución, esposa del comunicador y derechos de los derechos humanos, Ángel Godoy, denuncia que tiene 22 días en desaparición forzosa y Edmundo González le prometió a la diáspora en Perú que “pronto regresarán a casa”.

“Pronto nos iremos todos a casa”: La promesa de Edmundo González a diáspora en Perú

“No nos cansaremos de esperar afuera del Sebin”: Ángel Godoy cumple 22 días de desaparición forzosa

Plataforma Unitaria a administración Trump: “Migrantes venezolanos deben ser protegidos”

Los centros comerciales son los espacios en donde más se agrede a personas LGBTIQ+

Fact-checking: Nicolás Maduro y 11 frases problemáticas de su entrevista con Opera Mundi

Venezolanos con TPS en EEUU reviven el temor a la persecución

Los venezolanos se plantean seguir la lucha en todos los terrenos

OPINIÓN| Este es el mejor invento de la humanidad

“Yo me siento como la carne de cañón de una disputa política. El enemigo de Trump no es Maduro, sino Biden. Desde antes de ganar decía que si Maduro no recibía a los migrantes iba a haber sanciones contra Venezuela. Parece que él en su mente tiene a Maduro como presidente y no como ilegítimo que es”, periodista venezolano radicado en Estados Unidos sobre la revocatoria del TPS.