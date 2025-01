Trump y otros líderes del mundo exigen seguridad para Machado y Edmundo González

A través de un mensaje publicado en su cuenta en X, el electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió que se preserve la seguridad de la líder opositora, María Corina Machado, y de Edmundo González Urrutia.

“La activista democrática venezolana María Corina Machado y el presidente electo (Edmundo) González están expresando pacíficamente las voces y la VOLUNTAD del pueblo venezolano con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen”, escribió Trump.

En su mensaje, el líder republicano dijo que “la gran comunidad venezolana en Estados Unidos apoya de manera abrumadora una Venezuela libre” y aseguró que en las elecciones le “brindó un fuerte respaldo”.

Por su parte, el Gobierno de Joe Biden exigió que “se respete el derecho de María Corina Machado a hablar libremente” en Venezuela, informó un portavoz de la Casa Blanca.

Venezuelan democracy activist Maria Corina Machado and President-elect Gonzalez are peacefully expressing the voices and the WILL of the Venezuelan people with hundreds of thousands of people demonstrating against the regime. The great Venezuelan American community in the United… pic.twitter.com/OmGPY1qCxP

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 9, 2025