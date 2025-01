Las Perlas

Estas son las cinco “perlas” de año nuevo de la entrevista de Maduro con Ramonet

Lorena Meléndez Hace 8 mins

De la justicia venezolana adaptada al derecho interno e internacional, de una revuelta fascista en TikTok y de un posible golpe de Estado. De estas “perlas” habló Nicolás Maduro la noche de este miércoles, 1ro de enero, a través de Venezolana de Televisión (VTV) en una entrevista previamente grabada que le hizo periodista francés Ignacio Ramonet, en el Palacio de Miraflores.

Se trata de un programa que es casi una “tradición” en la televisora del Estado, ya que se hace desde hace 10 años y sale a la luz el primer día del año. Ramonet es uno de los pocos periodistas que ha podido conversar frente a frente con el mandatario venezolano y publica este diálogo en papel o en la pantalla chica.

Aquí van algunas de las “perlas” de año nuevo que Maduro soltó en la entrevista en la que el francés opinó, entre otras cosas, que en Venezuela ha ocurrido un “milagro económico” en los últimos años:

Perlas de la toma de posesión

-“Ahora quieren (los imperialistas) que el 10 de enero sea una toma de posesión mundial. Tratando de hacer lo que no han logrado ni van a lograr, que es desestabilizar nuestra patria, desestabilizar nuestra democracia, descarrilar a Venezuela y tratar de llevarlo por los caminos del caos, la división, llevarlo por los caminos del enfrentamiento y con el caos, la división, la violencia, hacer un llamado a una intervención extranjera militar, que es el sueño último de esta idea descocada del fascismo venezolano, de la extrema derecha, de tratar de aplicar un método de máxima presión, violencia y destrucción de las fuerzas revolucionarias del chavismo”.

-“Hay una inmensa operación para defender la verdad de nuestro país. Y la gente sabe qué significó la conspiración para utilizar las elecciones del 28 de julio y llenar de violencia al país, dar un golpe de Estado con una intervención extranjera. La gente tiene conciencia del inmenso valor del esfuerzo del pueblo venezolano para, en 48 horas, restablecer la tranquilidad y la paz, para hacer justicia”.

Perlas de “justicia”

-“Los órganos de justicia en Venezuela, el Ministerio Público, el Sistema Judicial, tú sabes que han adelantado una investigación profunda, profesional, ajustada al derecho interno, inclusive ajustado a los cánones internacionales, para establecer a los responsables de los actos de violencia, de los crímenes de odio que se cometieron. Todas las personas asesinadas en los hechos violentos del brote fascista del 29 y 30 de julio, todas fueron víctimas de estos grupos llamados los comanditos, de estos grupos de delincuentes pagos, de estos grupos que salieron a las calles a quemar, a romper, porque pretendían, una vez más, no es la primera vez, pretendían con esta guarimba de esta versión año 2024, provocar una conmoción de tal magnitud que le diera la justificación a los gringos y a sus aliados de la derecha de tratar de meter fuerza militar en Venezuela, y convertir a Venezuela en un área de combate, de conflicto. Pero hay fortaleza, hay conciencia, hay capacidad, y en 48 horas se restableció constitucionalmente la paz”.

-“Este libro me lo trajo Juan Carlos Monedero en los días del brote fascista en Caracas (…) Fascismo mainstream, de Carles Senso, Periodismo, conspiraciones, algoritmos y bots al servicio de la extrema derecha. Tú lees este libro y crees que lo escribieron para interpretar lo que sucedió en Venezuela el 27, 28, 29 y 30 de julio. Esto que dice el libro se aplicó en Venezuela para un golpe de Estado fascista. Nosotros nos sabemos el libro de memoria, pero en la práctica. El libro es muy valioso”.

Perlas Tiktokeras

-“Ya nosotros vimos el brote fascista, TikTok fue el principal instrumento de campaña para el brote fascista en Venezuela, 27, 28, 29 y 30 de julio. Yo te puedo decir que yo estaba en este mismo despacho, aquí mismo estaba sentado, el 29 y 30 de julio, y me metí en mi cuenta TikTok (…) Bueno, aquí en la cuenta TikTok, de cada 10 videos que me llegaban, 8 eran promocionando la violencia en las calles, ¿me vas a decir que TikTok no sabía, ah? Me vas a decir, ellos utilizan lo que se llama censura selectiva, ellos censuran a quienes les dan la gana, le quitan la cuenta, le quitan videos, pero cuando era violencia contra Venezuela, lo promovieron, y ahora están promoviendo estos retos virales, que han hecho que en Albania los suspendan por un año, que en Australia hayan tomado medidas radicales también, y estoy seguro que en el año 2025 vamos a ver en el mundo cómo proliferan leyes y decisiones para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de la infección de antivalores y de insalubridad mental que promueve, no solo TikTok, sino muchas redes sociales”.