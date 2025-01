Inicio

Venezuela cerró el 2024 con 1794 presos políticos: la mayoría fueron detenidos en el contexto poselectoral

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Venezuela cerró el año 2024 con una cifra de 1794 presos políticos, la mayoría detenidos en la represión poselectoral, de acuerdo con datos publicados por el Foro Penal Venezolano este 31 de diciembre.

A través de X (antes Twitter), el Foro Penal detalló que del total de “presos políticos” 1.589 son hombres y 205 son mujeres, de los que 1.632 son civiles y 162 militares. Además, registró 3 detenciones recientes de menores de edad, entre los 14 y 17 años.

Según datos oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron arrestadas tras las elecciones, una cifra mayor a la del Foro Penal, ya que la ONG excluye a quienes considera que han cometido algún delito, así como a los detenidos no reportados por familiares y a aquellos que no tienen autorización de incluir.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 30/12/2024 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹: Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en #Venezuela, al menos en el Siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos. 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀… pic.twitter.com/MoF4heLCxN — Foro Penal (@ForoPenal) December 31, 2024

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo a EFE recientemente que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- la Fiscalía no ha publicado una lista con los nombres y apellidos de los recientemente liberados, por lo que el Foro Penal no ha podido verificar el número en su totalidad.

El lunes 30 de diciembre, el Ministerio Público informó de 413 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de crisis poselectoral, para un total de 1.369, como parte de un “proceso permanente de verificación de casos” junto con el Poder Judicial.

En un comunicado, el MP señaló que, “producto de la más reciente jornada de verificación de causas vinculadas” a “los hechos de violencia postelectoral”, fueron “solicitadas y acordadas”, entre el 26 y el 30 de diciembre, “un total de 413 revisiones de medidas”.

En la cárcel de Tocorón, en Aragua, presos políticos poselectorales recibieron el año nuevo 2025 tras las rejas y con sus familiares afuera del recinto carcelario este miércoles, 1 de enero, pasada la medianoche.

*Con información de EFE