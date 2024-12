Nuevo espaldarazo de EEUU a González Urrutia y Machado genera molestia en el chavismo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo este lunes, 30 de diciembre, una llamada con los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia -reconocido por Washington como ganador de los últimos comicios presidenciales de julio y actualmente exiliado en España- y María Corina Machado.

En la conversación, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo de su país a los dos líderes políticos y pidió “que se haga cumplir la voluntad de los venezolanos, expresada en las urnas”, según indicó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

Washington, indicó Blinken a los opositores, está “comprometido con una restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos injustamente detenidos”.

Today @SecBlinken spoke with Venezuelan President-elect @EdmundoGU and @MariaCorinaYA to reaffirm U.S. commitment to supporting the peaceful restoration of democracy in Venezuela. We are united with the international community in condemnation of Maduro’s anti-democratic actions.

