ONG instan al Gobierno de Brasil a no reconocer toma de posesión de Nicolás Maduro

Organizaciones no gubernamentales, entre ellas Conectas Derechos Humanos, Human Rights Watch, solicitaron al Gobierno del presidente Lula Da Silva a aplicar cuatro medidas para promover la democracia en Venezuela. Además, denunciaron la situación de vulneración de derechos humanos y represión luego de las manifestaciones postelectorales

Redacción Runrun.es Hace 38 mins

Con el fin de “garantizar una transición democrática y pacífica en Venezuela”, un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos instó al Gobierno brasileño a no reconocer la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial, previsto para el próximo 10 de enero.

La petición de las ONG fue presentada este viernes 27 de diciembre a través de un documento en el que recordaron que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció recientemente la apertura de un proceso formal para investigar el supuesto fraude en las elecciones presidenciales venezolanas, el pasado 28 de julio.

En la carta remitida a la Presidencia de Brasil describen que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Maduro, mientras las denuncias de fraude presentadas por la oposición “han sido ignoradas y aún no han sido presentadas las actas (de forma desagregada) que validarían ese resultado”.

“A pesar de la fuerte evidencia de fraude electoral identificada y documentada por observadores internacionales, el presidente Nicolás Maduro avanza para asumir su tercer cargo mandato. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado las actas electorales que acrediten su victoria en las elecciones de este año”, destacó el documento.

También denunciaron la situación de vulneración de derechos humanos en el país, así como la falta de respeto a la voluntad popular expresado en las urnas, como un hecho que “no puede ser normalizado o aceptado” por las autoridades de Brasil.

Cuatro medidas para defender los DDHH

Las ONG firmantes, entre ellas, Conectas Derechos Humanos, Human Rights Watch, Transparencia Electoral Brasil y Transparencia Internacional, solicitaron al Gobierno de Brasil desempeñar un papel activo y adoptar cuatro medidas para promover la democracia, las cuales son:

1. No reconocer el resultado electoral de las elecciones presidenciales, mientras las actas electorales originales no sean presentadas y verificadas. Hasta la fecha, Brasil no ha reconocido el resultado de dicho proceso.

2. Brindar garantías de protección y salida para los cinco opositores venezolanos que se encuentran en la embajada de Argentina en Caracas, bajo custodia del gobierno Brasileño.

Durante los últimos días, los asilados han denunciado que atraviesan una grave situación y hostigamiento por parte de presuntos funcionarios del Estado venezolano.

3. Solicitan apoyar a la sociedad civil organizada venezolana frente a la “severa represión” por parte del actual gobierno de Venezuela.

4. También exigen “tomar acción” por la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente después de las manifestaciones postelectorales.

Con información de EFE.