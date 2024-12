Inicio

María Corina Machado y ONG exigieron atención médica urgente para presos políticos

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Este viernes 6 de diciembre, la líder de la oposición, María Corina Machado, pidió el traslado de urgencia a un centro de salud de Carlos Vallecillo, un joven de 34 años detenido tras las elecciones del 28 de julio en Antímano, Distrito capital, ”cuando llevaba a una vecina a comprar medicinas en su taxi”, en el contexto de las protestas poselectorales.

De acuerdo a Machado en su publicación en X, el hombre presenta “abscesos en el rostro” que le han causado “deformaciones y fiebre”, y actualmente, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, donde ha sido “amenazado y golpeado”, indicó.

La organización venezolana Justicia, Encuentro y Perdón reveló que “esta condición la presenta desde hace semanas y no ha recibido la atención médica requerida”. En una publicación de X la ONG compartió una carta escrita por el detenido y enviada a su mamá que expone su desesperación.

“Madre, bendición, lo siento mucho por hacerte pasar por toda esta situación… Te escribo estas cortas letras para pedirte que cuides mucho de mi hijo, de nada me vale estar vivo si no puedo disfrutar de él (…) No aguanto más esta situación, me despido de toda mi familia (…) y desde el cielo los cuidaré”, se leyó en una parte del texto.

No es un caso aislado

Yenny Barrios es una presa política y paciente oncológica de 52 años, arrestada en Carora, estado Lara, en septiembre, y cuyas quimioterapias han sido interrumpidas durante su encierro.

Diego Sierralta, su hijo, confirmó su reciente traslado desde el centro de reclusión Pato e’ Palo de la Policía Nacional Bolivariana, Lara, hasta el anexo femenino de la cárcel de Uribana, pese a su delicada condición de salud. Justicia, Encuentro y Perdón condenó el traslado.

Sierralta expresó que se encuentra en espera de la boleta de excarcelación y denunció el miércoles que en varias oportunidades le han comunicado que van a liberar a su madre, pero ”no sabemos qué pasa. La boleta de excarcelación nunca llega. Si hay alguien detrás de eso, ojalá nunca tengan a su mamá con cáncer. Fue trasladada ayer para Uribana, una cárcel que se supone es para presos comunes”, manifestó el joven.

#ATENCIÓN Condenamos el traslado de la activista social Yenny Barrios al Centro Penitenciario David Viloria (Uribana), en el estado Lara, desde la Comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de Pata e’ Palo, en Barquisimeto, donde se encontraba detenida. Se trata de una… https://t.co/2qVuDw3FWJ — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) December 6, 2024

Por otro lado, la organización venezolana Libertas denunció que las autoridades niegan la atención médica a un padre y su hijo, Oswual Alexander González y Oswual Alex – de 19 años- detenidos arbitrariamente en Barquisimeto y recluidos en Tocuyito.

El padre asmático e hipertenso, sufre un dolor abdominal severo y ”ha tenido episodios graves de salud”. Mientras que su hijo ”ha bajado drásticamente de peso insalubridad y falta de alimentación adecuada.” Exigen atención médica urgente y justicia para ambos.

Justicia, Encuentro y Perdón declaró que “el Estado está en la obligación de garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de libertad.”