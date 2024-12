Inicio

El Mañanero del 3 de diciembre: el llamado del fiscal de la CPI al gobierno

Redacción Runrun.es Hace 60 mins

En El Mañanero del 3 de diciembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: después de poco más de cuatro meses de efectuadas las elecciones presidenciales, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a la administración de Nicolás Maduro respetar el principio de complementariedad acordado en su más reciente visita a Venezuela. Y a 11 años de las elecciones de 2013, la CIDH condenó al Estado venezolano por la violación de derechos políticos al excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles.

CIDH condenó al Estado venezolano por violar derechos de políticos de Capriles en 2013

TSJ ratificó condena por femicidio por caso Ángela Aguirre

Machado pide detener “tortura diplomática” a asilados en sede diplomática argentina

Fiscal de la CPI le dice al gobierno que el camino de la complementariedad no es eterno

“Nuestra lucha es inagotable”: Madres de presos políticos piden que no sean olvidados

Localizan cadáver baleado de mujer en la Cota Mil

Denuncian grave situación de salud de tres presos políticos

“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, afirmó el fiscal de la CPI, Karim Khan, en la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.