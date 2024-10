Inicio

Runrun.es Space | Expertas destacaron la importancia de la detección precoz en el cáncer de mama

Jhoanna Smith Hace 3 horas

Cada semana, al menos cinco mujeres venezolanas son diagnosticadas con cáncer de mama en la ONG Senos Ayuda. Esta cifra representa un incremento del 130% en el número de pacientes atendidos este año en comparación con 2023.

Así lo reportó Vanessa Ochoa, vicepresidenta de la organización, en un conversatorio de Twitter Space titulado “El otro lado de color rosa”, transmitido este 24 de octubre en la cuenta de Runrun.es, en el que también participaron las expertas Marieva Fermín, periodista y sobreviviente de cáncer de mama y Francesca Almonte, oncóloga de SenosAyuda.

Durante su intervención, Ochoa indicó que semanalmente la organización realiza al menos 8 procedimientos de biopsia, de los cuales 5 arrojan positivo, por lo que la totalidad de pacientes con cáncer de mama a final de mes es de aproximadamente 20 casos.

“El año pasado atendimos un aproximado de 4.000 personas y para julio de este año (2024) ya habíamos superado esa cifra”, señaló la experta, al mencionar también el aumento en el número de personas que solicitan ayuda a la fundación para realizarse exámenes de rutina como mamografías y eco mamario.

Aunque esta patología es más común entre mujeres, los hombres también pueden padecerla. De cada 100 pacientes, entre uno y dos casos son masculinos, mencionó.

La vicepresidenta de SenosAyuda recordó que la detección temprana del cáncer de mama puede reducir el riesgo de complicaciones.

“Las personas se están acercando a nuestras puertas porque entendieron que se tienen que chequear (…) lo primero que piensas es ‘me voy a morir’, y mientras no lo enfrentas, está ahí”, afirmó.

Según estimaciones de la ONG, un diagnóstico temprano de cáncer de mama representa que 60% a 80% de las pacientes puedan conservar a las mamás.

Importancia de la prevención temprana

Por su parte, Francesca Almonte, oncóloga de SenosAyuda, advirtió que la falta de diagnóstico precoz reduce las posibilidades de curación del cáncer de mama.

“Un tumor de mama que mide menos de 1 centímetro, es un tumor que tiene una probabilidad de cura de más del 90%”, especificó Almonte.

Informó también que entre 10% y 15% de los casos de cáncer son hereditarios.

La especialista explicó que algunos tratamientos con detección temprana no requieren de quimioterapias. “El miedo hace que el tiempo pase y cuando el tiempo pasa, el tumor puede crecer, y cuando crece las probabilidades de cura son mucho menores”, lamentó.

Asimismo, comentó sobre los mitos comunes y creencias erróneas respecto a tratamientos naturales contra el cáncer, por lo que pidió a las pacientes informarse de manera adecuada con especialistas porque cada caso es individualizado.

Recomendaciones preventivas

Las expertas recomiendan a las pacientes realizarse mamografías de rutina y exámenes físicos anuales, mantenerse hidratadas, conservar los exámenes médicos, hacer actividad física y mantener un estilo de vida saludable a través de la alimentación, así como conversar con el médico tratante para aclarar cualquier duda.

“El miedo me paralizó por mucho tiempo”

Marieva Fermín, periodista y sobreviviente de cáncer de mama, compartió su experiencia para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, tras haber sido diagnosticada en dos ocasiones.

“A mí el miedo me paralizó por mucho tiempo. Yo sabía que algo no andaba bien porque tenía tiempo de haber pasado la menopausia y sin ninguna explicación tenía sangramiento que no era normal. Pensar en eso me daba temor, pero luego me armé de valor”, confesó Fermín sobre el inicio de su tratamiento curativo sin radiación en el 2016.

Para la periodista, la historia de miedo se repitió cuando luego de seis años sintió un “pequeño grano” en su seno que la llevó a realizarse una biopsia y el resultado fue positivo. “Esto me dio temor, pero sobrepuse el miedo y dije: ´hay que ocuparse más que preocuparse´”, comentó, al afirmar que superó la enfermedad debido a la detección temprana y tratamiento oportuno.

En este sentido, instó a las personas a actuar de manera rápida y a tener una mirada positiva pese a la situación adversa que supone el cáncer de mama. “Hay que hablarlo, sí actúas a tiempo tienes todas las posibilidades”, insistió Fermín.

10 mujeres muere cada día por cáncer de mama

Las cifras de incidencia y mortalidad del cáncer de mama en Venezuela revelan una realidad alarmante: cada día mueren 10 mujeres a causa de esta enfermedad en el país, de acuerdo con estimaciones recientes de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV).

A diario se diagnostican alrededor de 25 mujeres con cáncer de mama. En el año 2024, la tasa de mortalidad de esta enfermedad alcanza aproximadamente 3.707 personas y se registra una incidencia de 9.148 casos a escala nacional, según la SAV.

Apoyo de la fundación

“En SenosAyuda somos una familia, no hay paciente que no entre y no se sienta en casa. Si no fuera por la familia de SenosAyuda yo no estaría aquí. Lo que pasa dentro de la fundación es mágico”, afirmó Ochoa, también sobreviviente del cáncer de mama, sobre la ardua labor de la red de apoyo de la ONG Senos Ayuda.

Para conocer los programas de ayuda que ofrece la organización o si desea colaborar, ingrese a la página web: https://senosayuda.com/