Ex asesora de la Casa Blanca: Trump alababa a Maduro

De acuerdo a la ex asesora de la Casa Blanca, Olivia Troye, mientras Donald Trump estaba en la Casa Blanca mantenía una doble postura sobre Venezuela.

“Mientras públicamente criticaba al Gobierno, en privado expresaba admiración por Nicolás Maduro por ser un hombre fuerte”, dijo.

Troye, quien se ha identificado como republicana durante toda su carrera política, dijo que en esta ocasión votará por la candidata demócrata, Kamala Harris.

Sostuvo que el expresidente elogió abiertamente a Maduro, al que denostaba en sus declaraciones públicas.

“Le he oído hablar de Maduro, él ha apoyado a Maduro. Y yo me quedé confundida en esas juntas, porque me preguntaba: aquí estamos diciendo ‘libertad para Venezuela’, diciendo todas esas cosas, y aquí está el presidente afirmando que Maduro es fuerte”, narró Troye.