Universidades retornarán a clases con “deplorables condiciones de estudio y trabajo”

Hace 3 horas

Las universidades venezolanas retornarán a su jornada de clases en pocos días a pesar de las “deplorables condiciones de estudio y trabajo”, según advirtió este lunes, 16 de septiembre, la organización no gubernamental Observatorio de Universidades (OBU).

En un hilo publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el OBU recordó que de acuerdo con la Encuesta del Observatorio de Universidades (Enobu) del 2023, al menos 91% de los centros de estudio no cuentan con servicio de agua y 86% no tiene servicio eléctrico de forma continua.

Además, 85% afirmó que no cuenta con el funcionamiento de baños de manera regular y el 95% carece del servicio de conexión a internet en sus instituciones.

Por otra parte, al menos el 86% de los universitarios tampoco cuenta con transporte universitario, por lo que el 32% de los estudiantes y el 39% de los profesores deben trasladarse caminando para cumplir con sus obligaciones académicas.

En cuanto a las instalaciones de las casas de estudio, 6 de cada 10 estudiantes señalan que no cuentan o les son insuficientes los laboratorios y bibliotecas especializadas.

Asimismo, el 97% de los alumnos de las instituciones públicas no recibe becas, 92% no recibe bonos del sector público y 96% no cuenta con el servicio de comedor, providencias determinantes en la prosecución académica.

El estudio del OBU también advierte que el proceso de desalarización y la eliminación casi absoluta de las providencias estudiantiles “mantiene en aumento las privaciones multidimensionales de la población universitaria”.

“En el sistema de educación superior de Venezuela hay profesores y estudiantes con inseguridad alimentaria. No obstante, es una realidad invisibilizada que no ha sido atendida por el Estado”, advirtió la organización.

El OBU alertó también que el daño por las precarias condiciones de la infraestructura universitaria “se han hecho irreversibles a pesar de los esfuerzos propios realizados por la comunidad universitaria con la vuelta a la presencialidad”.

