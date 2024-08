Inicio

La Conversa de ARI | Enrique Márquez: “La Sala Electoral está cometiendo una usurpación de funciones”

Alianza Rebelde Investiga (ARI) Hace 52 mins

El pasado miércoles 14 de agosto, el excandidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, denunció ante la Fiscalía General de la República a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el supuesto delito de conspirar contra la nación, previsto en el artículo 132 del Código Penal Venezolano.

De acuerdo a Márquez, los rectores Elvis Amoroso, Carlos Quintero, Rosalba Gil, Juan Carlos Delpino y Aime Nogal faltaron a sus funciones e incumplieron con su misión de garantizar la imparcialidad y transparencia de las elecciones presidenciales efectuadas el pasado 28 de julio.

A propósito de la crisis que ha generado la proclamación como presidente de Nicolás Maduro sin mostrar los escrutinios en detalle, La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual de este jueves 15 de agosto llevó por nombre ¿Qué le está debiendo el CNE a los venezolanos?.

En el programa participaron César Batiz, director de El Pitazo; Luis E. Blanco, director de Runrun.es; Víctor Amaya, director de Tal Cual, además del propio Márquez como invitado especial.

Márquez señaló que el CNE no está cumpliendo con su labor y transfirió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una responsabilidad que no le compete.

“La Sala Electoral está cometiendo una usurpación de funciones, ese proceso que está andando en el TSJ debe ser anulado, no tiene ni pies ni cabeza, el único que lo puede hacer es el CNE”, dijo Márquez.

Este mismo jueves, el TSJ informó que inició una etapa de peritaje técnico electoral en torno a los comicios del 28J.

“El TSJ aceptó un supuesto recurso de Maduro, pero no está dentro de sus competencias legitimar resultados de una elección”.

El ingeniero y también exrector del CNE sostuvo que solicitó acceso al expediente del aparente amparo de Maduro y no ha tenido acceso.

“Los resultados que consignó el CNE al pueblo son opacos. Es como cantar bingo y no mostrar el cartón, los rectores están cometiendo un delito penal”, insistió.

A juicio de Márquez, los rectores del CNE se están ocultando bajo las togas de los magistrados.

“Delpino no estuvo presente en la emisión del primer boletín ni en la proclamación, algo debe estar ocurriendo. Me sorprendió la carencia de posición de la rectora Nogal frente a esto, hago votos para que los rectores se pongan a derecho”, acotó.

Márquez denunció que el CNE suspendió las cinco auditorías posteriores a las elecciones del 28J.

“Si hubo un hackeo, el lunes 29 de julio debió haberse realizado una auditoría al sistema de comunicaciones. Nos deben la auditoría ciudadana de todas las cajas y la comparación con las actas ¿Quién puede creer en la palabra del CNE si no presenta las actas de escrutinio? Esto genera una situación de indefensión y conmoción interna”, preguntó.

Todavía hay tiempo

El exmiembro del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) sentenció que todavía después de casi 20 días de efectuados los comicios es posible hacer una experticia detallada de los resultados y disipar las dudas de fraude denunciadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“Yo descarto que el CNE vaya a fabricar actas nuevas, pero en la medida que pasa el tiempo todo es posible”, consideró.

Según Márquez, la comunidad internacional está entendiendo lo que sucede en Venezuela y muestra de ello es la petición casi unánime de mostrar las actas y los resultados mesa por mesa con auditoría interna y externa.

“Los informes del Centro Carter y del Panel de Observadores de la ONU demuestran que estas elecciones carecen de credibilidad”, sostuvo.

El excandidato se mostró en desacuerdo con la posibilidad de una repetición de elecciones, tal y como planteó el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

“Primero tenemos que saber qué fue lo que ocurrió el 28J”, recalcó.

Lula también planteó el establecimiento de un gobierno de coalición, algo similar a lo puesto sobre la mesa por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

“Desde hace tiempo he impulsado la tesis de un gobierno de unidad nacional, esto que estamos viviendo ahora es una consecuencia de una serie de eventos desafortunados producto de un gobierno que se salió de la Constitución. El principal problema de Venezuela hoy en día es político”,opinó Márquez.

El excandidato presidencial advirtió que si la Sala Electoral certifica la elección pasando por encima del CNE vendrá un escenario más complejo para Venezuela.

“Posiblemente más sanciones, esto no es sostenible, de no tomarse los correctivos vamos a perder todos. Yo estoy defendiendo la democracia, porque si esto sigue ¿Quién va a votar en un futuro? Yo me siento tranquilo con mi conciencia, mi familia está preocupada por mi, el diputado Diosdado Cabello ha hablado en mi contra. Por supuesto, todos tenemos miedo a la persecución, pero en mi caso no es valentía, es sentido de la responsabilidad porque lo que debía ser una fiesta democrática se convirtió en una pesadilla para los venezolanos”, concluyó.