Nuevas elecciones o gobierno de coalición: la “oferta” de Lula para Venezuela

Lula planteó dos posibles salidas a la crisis política de Venezuela: repetir las elecciones o conformar un gobierno de coalición. Machado había dicho en declaraciones hace una semana que esta propuesta sería impopular y los venezolanos no la aceptarían

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

Este jueves 15 de agosto, en declaraciones públicas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió dos posibles alternativas para solucionar la crisis política en Venezuela que derivó de un resultado electoral polémico anunciado el pasado 28 de julio.

A juicio del mandatario brasileño, el gobernante Nicolás Maduro podría convocar a nuevas elecciones con observadores internacionales para saldar el descontento de un buen sector de la población (9 de cada 10 venezolano, según reciente encuesta de Meganálisis) que considera que el ganador de la contienda fue Edmundo González Urrutia.

“Si (Maduro) tiene sentido común podría plantearlo al pueblo, tal vez convocando nuevas elecciones con un comité electoral no partidista“, dijo Lula en una entrevista radial concedida a Radio T en Curitiba. Añadió que en eventuales nuevas elecciones se deberían establecer “criterios confiables para la participación de todos los candidatos”.

Otra opción que puso sobre la mesa el jefe de Estado brasileño fue la conformación de un “gobierno de coalición”: “Mucha gente no me votó y yo metí a todo el mundo en el gobierno. (…) No quiero comportarme de forma apasionada o precipitada, quiero resultados”.

En las mismas declaraciones, Lula dijo que aún no reconoce a Maduro como ganador de las elecciones y sostuvo que su gobierno debe publicar los escrutinios que se esperan desde el 28 de julio.

“Maduro sabe que le debe una explicación al mundo (…) Lo que no puedo hacer es precipitarme a tomar una decisión respecto a Venezuela. Quiero respetar la soberanía de otros países»“, dijo Lula.

Amorim lo había asomado

La propuesta de una repetición de elecciones había circulado desde hace más de una semana como un rumor. Pero el diario local Valor Econômico difundió el pasado martes que el principal asesor de Lula para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, había sugerido al mandatario brasileño esa propuesta como alternativa a la crisis política en Venezuela.

El medio aseguró que Amorim incluyó la idea “de manera informal” al Ejecutivo luego de diálogos con otros actores internacionales, pero que la iniciativa, hasta entonces, no había sido abordada con Colombia y México.

Una propuesta impopular

En entrevista colectiva el pasado 8 de agosto concedida a varios medios de comunicación y plataformas de información, incluido Runrun.es, la líder opositora María Corina Machado , fue consultada sobre si aceptaría una salida que implique la repetición de elecciones en Venezuela.

Machado fue tajante en afirmar que una alternativa de ese tipo sería impopular.

“Las elecciones ya se dieron en Venezuela, los resultados y la victoria están ahí. Ignorar que pasó lo que pasó no tiene sustento y creo que la sociedad venezolana no lo apoyaría, lo que hay que hacer es valer los resultados del 28 de julio”, expresó.

Lula y Petro conversaron previamente, AMLO se lavó las manos

El pasado 14 de agosto, trascendió que Lula da Silva conversó por teléfono con su homólogo colombiano, Gustavo Petro sobre el tema Venezuela.

“Estaba en una llamada con Colombia, intentando ver si encontramos una salida política para el problema de Venezuela, para ver si restablecemos la tranquilidad democrática en aquel país”, comentó Lula tras excusarse por llegar con retraso a un acto junto a sus ministros.

En el caso de México, que había sido el otro interlocutor ante el gobierno de Nicolás Maduro, Andrés López Obrador le sacó el cuerpo a la negociación y reveló que, de momento, no tenía programado otro contacto con sus homólogos de Brasil y Colombia sobre el tema.

El gobernante izquierdista dijo que estaría atento al dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo Electoral, a la que Maduro pidió certificar los resultados.

“Vamos a esperar a que resuelva el tribunal electoral, porque todavía está en proceso. Creo que el viernes de esta semana van a resolver sobre actas y sobre los resultados, entonces vamos a esperarnos”, sostuvo López Obrador ante periodistas.