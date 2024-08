Machado en audio: “Que el mundo lo tenga claro, no hay vuelta atrás”

La líder opositora María Corina Machado difundió un audio de seis minutos y medio en sus redes sociales en el que expresó que la “lucha por liberar a Venezuela” entró en su “quinta etapa”, que según definió, consiste en “defender la verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad”.

En el audio, ratificó que la oposición tiene las pruebas “blindadas y disponibles” de que el ganador de la contienda del 28 de julio fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

También, pidió a los venezolanos “perseverancia y resiliencia” y recordó que mantenerse activos “no significa estar siempre en la calle”, pues hay momentos según describió “para salir (..) y momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo, que son muchísimos.”.

Asimismo, ratificó su mensaje al mundo: “No hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final.

“Quiero transmitirle mi más grande orgullo hacia ti y los tuyos por esta gesta ciudadana que ha hecho historia y que el mundo contempla y admira. Lo que hemos logrado es monumental, hemos superado uno por uno obstáculos gigantes, hemos desafiado las fuerzas del mal y hemos logrado uno a uno nuestros objetivos

En primer lugar, despertamos un país que estaba defraudado y desesperanzado, unimos una nación alrededor de los valores comunes que son la familia, el trabajo decente, la dignidad, la verdad y el amor.

En segundo lugar, logramos organizar unas primarias ciudadanas que son la expresión de la determinación de nuestro pueblo de tomar el control de nuestro destino y lograr un cambio profundo.

En tercer lugar, y pese a las provocaciones y atropellos que nos pusieron, logramos llegar al 28 de julio con un candidato que representa a todas las fuerzas democráticas, Edmundo González Urrutia.

En cuarto lugar, sin que el régimen lo detectara, montamos la estructura para la defensa del voto más formidable de nuestra historia: la plataforma 600K, con cientos de miles de voluntarios y con nuestros comanditos estuvimos en cada centro de votación, protegiéndonos, acompañándonos y ayudándonos haciendo valer nuestra soberanía popular.

Es importante que todos recordemos que nuestra lucha para liberar a Venezuela tiene varias etapas y que las hemos venido cumpliendo exitosamente una por una. En estas etapas que cumplimos pasamos de la desesperanza a una formidable organización ciudadana, de un mundo que no creía en nosotros al mundo entero y el planeta admirado y reconociendo nuestra victoria. Acabamos de culminar esta proeza, insisto, tiene al mundo boquiabierto nuestro grandioso triunfo electoral con pruebas que están blindadas y disponibles para quien las quiera ver y comprobar. Y esto fue posible por nuestros héroes ciudadanos, los testigos, miembros de mesa, los periodistas que fueron valientes, los jóvenes, madre y motorizados en la calle.

De allí ha surgido una verdad que nadie puede cambiar: Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela. Ahora, estamos entrando a la quinta etapa: defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro: no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final. Nadie, en este formidable movimiento ciudadano que ha unido a millones de venezolanos dentro y fuera del país, puede abandonar la lucha. Todos somos necesarios, estemos donde estemos, todos hemos tenido y tenemos un papel muy importante que desempeñar en esta etapa y las que vienen después.

Ante la adversidad y la maldad, tenemos que escudarnos en esas virtudes que han hecho de este movimiento una gesta invencible: unión y firmeza, porque unidos somos invencibles. Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados y activos, porque aquí nos cuidamos los unos a los otros en todos los escenarios, tanto en la calle como en las redes sociales, el miedo no nos va a paralizar, lo vamos a superar y no dejaremos las calles.

Segundo: perseverancia y resiliencia, mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle, hay momentos para salir, momentos para encontrarnos y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos, así como hay momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo, que son muchísimos. A todos los obstáculos les daremos la vuelta y revertiremos.

Tercero, confianza y fe, cada etapa en esta lucha tiene su desarrollo en el tiempo, y esa es parte de nuestra estrategia, a veces estamos incesantemente en acción pero no siempre tenemos que ser reactivos. Una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los elementos de la estratega están alineados y listos para el siguiente paso y la acción. Lo más importante es que todos tengamos fe, confianza profunda, unos en otros, y en nuestro movimiento. Yo confío en cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos, no se dejen intimidad, muchísimo menos deprimir, asustar o desmoralizar por fuentes oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar ruido y miedos entre nosotros. No lo permitan.

Ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de esas campañas de terror, déjenlas a un lado, nosotros tenemos la inteligencia, la firmeza y la serenidad de este movimiento, porque recuerden esto es una lucha espiritual entre el bien y el mal, y Dios está con nosotros, lo vamos a lograr, que Dios los bendiga.