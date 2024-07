Inicio

El día de los “sellos rojos”: negaron entrada al país a parlamentarios y expresidentes

Yakary Prado Hace 3 horas

Las imágenes de parlamentarios de varios países y de expresidentes latinoamericanos reportando desde un avión o desde el Aeropuerto de Maiquetía sobre la imposibilidad de ingresar o viajar a Venezuela concentraron la atención mediática este 26 de julio de 2024.

“El régimen dictatorial no nos permitió la entrada con argumentos espurios y absurdos, sin embargo, lo que quiero es transmitir toda la fuerza y esperanza a los venezolanos que se han movilizado de manera heroica e histórica estas últimas semanas”, compartió en un video en la red social X Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del Partido Popular Europeo (PPE) de España, luego de que se diera a conocer que la delegación que se había desplazado a Venezuela por las elecciones presidenciales fue primero retenida en el aeropuerto de Maiquetía para, a continuación, ser expulsada del país.

Fuentes del PPE informaron a la agencia EFE que a los parlamentarios, que habían sido invitados por la oposición venezolana, no se les permitió entrar en Venezuela y fueron “expulsados del país en otro avión”. Las fuentes precisaron que el motivo de que no se les admitiera fue el haber votado una serie de resoluciones en el Parlamento Europeo.

El presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, ya había informado el viernes en su cuenta de X que la delegación estaba retenida en Maiquetía.

Volveremos para celebrar la victoria. ¡Viva Venezuela libre! pic.twitter.com/4phAvKrhKm — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 26, 2024

Otro parlamentario europeo que compartió su malestar por la expulsión fue Miguel Tellado, quien también en la red social X advirtió que el impedimento de entrada indica que Venezuela está en manos “de una auténtica dictadura”. En total, fueron 12 los parlamentos del PPE y uno de Portugal a los que no se le permitió la entrada al país.

“Es completamente arbitrario”

La historia de inadmisión se repitió en el caso de dos senadores chilenos, que viajaron a Venezuela con la intención de observar las presidenciales, pero tampoco pudieron ingresar al país. Los afectados en este caso fueron Felipe Kast y su par de Republicanos, Rojo Edwards,

“Estamos aquí en el aeropuerto de Venezuela. Nos acaban de informar que nos están deportando, simplemente porque nos dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país. No hay ningún documento, completamente arbitrario”, denunció Kast en redes sociales.

Por su parte, Rojo Edwards publicó un video desde el avión que lo llevaría de vuelta a su país, en el que prometió que estas acciones no lo detendrían en su apoyo a los venezolanos: “Toda Latinoamérica está con ustedes”, sentenció.

Esto nos da mas fuerzas que nunca para defender la libertad. El Dictador debe saber que Latinoamerica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela. Maduro ha traido miseria y hambre. Debe respetar los resultados de estas elecciones y enfrentar a la justicia. pic.twitter.com/j1jKnznqhS — Rojo Edwards Senador RM (@RojoEdwards) July 26, 2024

Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció que citó al embajador de Venezuela en ese país, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta.

“Pobre país, están presos”

En el “día de los sellos rojos” a la senadora colombiana Angélica Lozano le quitaron durante una hora su pasaporte en el Aeropuerto de Maiquetía, narró en un video que difundió. A ella y a otras personas, según su testimonio, les prohibieron comunicarse con las embajadas de sus países y no les dieron mayores explicaciones sobre el motivo por el que no podían entrar a Venezuela.

“Nunca había vivido esto (…) Expulsan a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos, no nos dieron información, no nos dejaron llamar a la embajada, nos amenazaron que si llegábamos a hacer una llamada nos quitaban el celular y nos están sacando sin ninguna razón. Pobre país, no hay argumentos, no hay información, no hay derechos. Están presos. Mi solidaridad con este país sufrido”, declaró conmovida Lozano.

Gobierno venezolano también impide que la senadora colombiana Angélica Lozano -invitada por la oposición- ingrese a Venezuela. “Nunca había vivido esto, nos acaban de quitar el pasaporte”, dijo desde aeropuerto de Maiquetía. pic.twitter.com/eL0U6U9c5J — Tony Frangie Mawad (@TonyFrangieM) July 26, 2024

A los expresidentes los bajaron del avión

A los expresidentes latinoamericanos que intentaron viajar para observar el desarrollo de los comicios del 28 de julio ni siquiera les permitieron aproximarse a tierra venezolana.

A un avión de Copa Airlines que transportaba a la expresidenta panameña Mireya Moscoso y a otros expresidentes no les fue permitido despegar desde Tocumen, Panamá, mientras ellos estuviesen abordo.

Los exmandatarios Tuto Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y la excongresista colombiana Martha Lucía Ramírez tuvieron que bajarse del vuelo 223, luego de haber estado una hora esperando su despegue.

El gobierno de Panamá reveló que una vez que los expresidentes abandonaron el avión se les informó a través del ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Celestino Velásquez, que ya “no habrá ningún impedimento” para los vuelos.

Mireya Moscoso, la exmandataria panameña expresó su pesar al resto de los pasajeros: “Queríamos estar con ustedes -el pueblo- y apoyarlos (…) Nos duele en el alma, porque queríamos estar con ustedes”, lamentó.

#Venezuela Momento en que bajan del avión a los Expresidentes, y la Expresidente Mireya Moscoso le explica a los pasajeros en su mayoría Venezolanos, porque los bajan: “nos duele en el Alma, porque queríamos estar con ustedes…..” pic.twitter.com/pKZrYTsE3B — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) July 26, 2024

Tras los hechos canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, denunció el “bloqueo del espacio aéreo” de Venezuela a la empresa Copa Airlines.

“El gobierno de Venezuela retuvo por un lapso de varias horas un avión de Copa Airlines que hacía la ruta Caracas-Panamá. Tampoco dejó despegar un vuelo que hacía la ruta Panamá-Caracas por un incidente con pasajeros destacados (…) Somos respetuosos de los procesos democráticos internos de Venezuela, pero la República de Panamá no puede permitir que se retengan aviones con panameños a bordo cuestiones políticas ajenas a Panamá. Seremos enérgicos en defender a las empresas panameñas y a todos los panameños que están saliendo o volviendo a nuestro país”, declaró, tras anunciar que citó a la representación diplomática de Venezuela en ese país para solicitar una explicación sobre el incidente.