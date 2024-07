Inicio

La Conversa de ARI: Representatividad de mujeres en la política no puede ser un asunto de cuotas

Francisco Zambrano Hace 1 hora

¿Qué será del futuro de las mujeres en un hipotético gobierno democrático de Edmundo González Urrutia? o ¿qué le deparará a las mujeres en la continuación del régimen de Nicolás Maduro? Sendas interrogantes se plantearon la noche de este martes 2 de julio en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) titulada Las mujeres se echaron al hombro la campaña de la oposición moderada por César Batiz, director de El Pitazo y en donde estuvieron Carmen Riera, directora ejecutiva de Runrunes; Gabriela Rojas, directora de sustentabilidad de Tal Cual y Ronna Rísquez, directora de la ARI.

La inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de la primaria de la oposición, y el bloqueo del Consejo Nacional Electoral (CNE) a una candidatura de la profesora, Corina Yoris podrían ser una muestra de cómo el Estado Venezolano no respeta el rol de la mujer en el ámbito político y en otras áreas.

“En el tarjetón electoral las mujeres no están, parece un tarjetón del siglo XIX”, dijo Rojas. “MCM fue inhabilitada y vemos como Corina Yoris no fue aceptada, mientras que Edmundo sí, esto algo que llama mucho la atención”, sostuvo Rísquez.

Rojas indicó que no es que no haya mujeres en la política, sí existen, pero no son reconocidas; “Y eso pasa entre la oposición y el oficialismo, las mujeres están haciendo el trabajo, pero con la idea práctica de que deben seguir haciendo las tareas del hogar”.

Batiz recordó que antes del chavismo hubo mujeres en la política como Lolita Aniyar de Castro, Paulina Gamus y Mercedes Pulido de Briceño, entre otras.

Rísquez sentenció que el hecho de que haya ministras no significa que exista reconocimiento a la mujer porque al final los líderes son los hombres.

“Porque desde Chávez el oficialismo ha sido masculino, ponen a una mujer como una especie de figura decorativa para dar la sensación de inclusión”, agregó.

Rojas indicó que en un momento del gobierno chavista los poderes públicos estaban liderados por mujeres. “Cilia Flores era presidenta de la Asamblea Nacional, Tibisay Lucena del CNE, Luisa Ortega Díaz de la Fiscalía General de la República y Luisa Estela Morales del Tribunal Supremo de Justicia, pero eso no significó nada para la reivindicación de la mujer”.

“Esas mujeres del oficialismo terminaron siendo las mandaderas de Chávez o de Maduro”, agregó Rísquez.

La coordinadora de ARI indicó que, del lado de la oposición, hubo mujeres con roles importantes, sin embargo, no significa que en realidad se valore la presencia de la mujer. “Actualmente hay apoyo en torno a la figura de MCM, pero se han hecho jugadas para que no sea presidenta”.

“MCM no está cobrando su propio esfuerzo, su esfuerzo lo está poniendo al servicio de otro que es hombre”, añadió Rojas.

Retroceso de los derechos de la mujer

Batiz sostuvo que en 25 años de chavismo se ha retrocedido en cuanto a los derechos de la mujer, en un gobierno que se dice de izquierda. “De 10 candidatos a la presidencia, todos son hombres”.

Rojas manifestó que la representatividad no puede ser un asunto de cuotas: “Estamos en una posición de desventaja, hemos sido dejadas de lado, no podemos hablar de igualdad si solo vamos a estar al frente de la Fundación del Niño y el Ministerio de la Mujer”.

Riera indicó que, pese a la creación de un Ministerio de la Mujer, esta iniciativa se ha quedado en el papel.

“Hay que trabajar para que tengamos las mismas oportunidades, no más oportunidades, no es solo crear un Ministerio sino que eso tenga un significado real en la vida de la mujer venezolana”.

Para Rojas, el de Maduro es el gobierno menos feminista. “Pero han jugado con ese discurso, esta crisis ha dejado a mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Rojas agregó que en las comunidades hay una maquinaria política perfecta, un orden dentro del caos y ese orden lo lideran las mujeres.

“El primer mensaje que tenemos que dejar es que las mujeres no podemos hacer más nada porque somos madres y llevamos las riendas del hogar. En las comunidades las reuniones terminan al mediodía porque las mujeres tienen que hacer el almuerzo y buscar a sus hijos en el colegio”.

Rísquez agregó que son las mujeres las que han salido a buscar justicia por las víctimas de las protestas de 2014 y 2017, a exigir servicios públicos de calidad y a inmiscuirse en la mayoría de las protestas. “Muchas de las ONG que se crearon después de las protestas fueron creadas por mujeres, quienes son las que buscan la justicia internacional. Cada vez que vemos una protesta en la calle, hay mujeres liderando y haciendo valer sus derechos”.

Falta liderazgo

Riera informó que una encuesta de la red de mujeres Constructoras de Paz preguntaba que líderes políticas conocen y el 73% dijo que a nadie.

“La persecución a MCM ha hecho que las mujeres tengan el ímpetu para salir adelante. Yo creo que todo lo que le hacen a MCM está llenando de fuerza a las mujeres”., consideró, al tiempo que destacó que es fundamental el rol de los medios de comunicación y por ello deben tener informaciones sobre igualdad de género.

“Los femicidios se ocultan, no se habla de violencia obstétrica, existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, de nada de eso el gobierno ofrece cifras”, denunció.

Rísquez destacó que un reciente informe del gobierno de los Estados Unidos ubicó a Venezuela como uno de los países que no está haciendo nada para frenar la trata de mujeres.

“¿Cómo vamos a hablar de temas del siglo XXI, si no hemos resuelto los del XX?”, se preguntó Rojas.

“La mujer venezolana tiene que pensar en un plan gerencial, de crecimiento, mirar al futuro y actuar con cierta ambición”, concluyó.