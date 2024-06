Márquez calificó de inútil firma de acuerdo en el CNE 

El candidato a la presidencia de la República por el partido Centrados, Enrique Márquez calificó este viernes el acuerdo suscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por ocho de los 10 aspirantes a la silla de Miraflores como inútil, redundante e incompleto.

Márquez sostuvo que se negó a acudir al CNE el jueves porque el acuerdo fue hecho de manera unilateral y no pudo “opinar ni discutir su contenido”.

Al igual que Márquez, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia tampoco asistió porque dijo que ni siquiera fue invitado y además el gobierno ya ha irrespetado los acuerdos de Barbados.

“Hubiéramos firmado si hubiéramos podido opinar y discutir el contenido, pero eso no fue posible. Era una orden, venga usted a firmar. No tenemos por qué acatar órdenes políticas desde Miraflores”, dijo Márquez en referencia al acuerdo que fue propuesto por Nicolás Maduro y su entorno.

Agregó que es inconstitucional que suspendan su candidatura por negarse a firmar un acuerdo, puesto que no está violando normativa alguna.

“No veo ninguna sanción legal que se me pueda imponer por no firmarlo. Ahora, estamos claros que hay un sector del país, que es el que gobierna, que está acostumbrado a doblarla, a torcer la ley, para pasar factura. Estamos listos para cualquier factura que quieran pasar, no hemos violado nada”, indicó.