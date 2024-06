ARI Móvil regresa a Puente de Hierro para proyectar la película «Coco»

De a poco fueron llegando los adultos y niños de la comunidad de las Flores de Puente de Hierro para ver la película «Coco», de Disney – Pixar. Congregados al frente al ARI Móvil —una iniciativa de la Alianza Rebelde Investiga, conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual—, muchos traían sus banquitos mientras otros se sentaban en el pavimento. Aunque hubo asistencia, personas del consejo comunal comparaban el número de presentes con la población local, denunciando la falta de participación de los vecinos.

Luego de asegurarse de que los últimos rayos del sol no afectarían la iluminación de la proyección, el camión de información comenzó su función pasadas las 7:00 pm. Ese sábado, 8 de junio, el pronóstico de lluvias era favorable, sin embargo, unas cuantas gotas cayeron mientras Miguel, el personaje principal de la historia, descubre la verdad sobre Ernesto de la Cruz, el cantante que tanto había admirado.

Pese a la amenaza de lluvia, los presentes seguían enganchados al drama infantil, riendo, y compartiendo el momento en comunidad. El local de La Pepa y el ARI Móvil repartieron cotufas y refrescos como refrigerio a los niños y adultos que disfrutaban de la película.

Al culminar la película, los aplausos no se hicieron esperar. El señor José, padre de uno de los niños y vecino de la comunidad, agradeció la actividad en la que confesó haberse conmovido con la trama animada.

«Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, yo a esta edad te puedo decir que no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Lamentablemente no lo valoré, entonces esa lindura hay que inculcarla a los niños», expresó pensativo mientras miraba los créditos en la pantalla.