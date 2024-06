Inicio

«Ni el abogado ni yo podemos entrar porque es fin de semana»: denuncian la indefensión de dos dirigentes políticos y un periodista en La Guaira

Keila López Vargas (centro) y Eudardo Torres (derecha), madre y abogado de Jeancarlos Rivas, miembro de Voluntad Popular detenido arbitrariamente en La Guaira el 14 de junio de 2024 / Provea

Redacción Runrun.es 15/06/2024

«Soy la mamá de Jeancarlos Rivas. Vine a los tribunales porque me dijeron que él estaba allí. (…). Por información de los trabajadores me dijeron que sí estaba allí, pero no puedo ingresar. Ni el abogado ni yo podemos entrar por que es fin de semana», denunció Keila López Vargas 24 horas luego de que su hijo fuera detenido arbitrariamente por funcionarios del Estado venezolano sin identificarse.

Jeancarlos Rivas, responsable juvenil del partido Voluntad Popular en Maiquetía —estado La Guaira—, está detenido desde la tarde del 14 de junio.

Trabajar por la ruta electoral no puede ser sinónimo de persecución. Denunciamos desde Juventudes la desaparición forzada de @jeancarlorivasl, joven de 19 años Responsable juvenil de Voluntad Popular en Maiquetía, Edo Vargas. pic.twitter.com/4VrUPw0aXV — Juventudes Voluntad Popular (@JuventudesVP) June 14, 2024

El partido político denunció su detención arbitraria en sus redes sociales: «Jeancarlos acompañó una actividad en apoyo a nuestro dirigente regional Johny Rivas. Luego de la misma, cuando se retiraba hacia su vivienda, vecinos de la zona nos comunicaron que fue interceptado por una camioneta blanca, sin placas, vinculada a la Policía Regional de La Guaira. La hora aproximada de su desaparición fue las 4:40 p.m.».

Madre de Jeancarlos Rivas. Lo mínimo que se le debe garantizar a un preso es su derecho a defenderse, a designar abogado de su confianza, pero en Venezuela a los presos políticos y en otros casos donde el régimen quiere mantener sus mentiras, esto no es posible. pic.twitter.com/MkuDF3gkoC — Joel García (@joelgarcia69) June 15, 2024

Keila López no obtuvo información del paradero de su hijo por 22 horas. Tuvo que irse hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, Caracas, para que le informaran que Jeancarlos Rivas está bajo el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas.

Al ir al Tribunal Supremo de Justicia, los funcionarios le dijeron que, al ser un fin de semana, nadie relacionado a su caso puede ingresar a la sede del Poder Judicial. Tampoco le informaron de qué cargos se le está acusando a Jeancarlos Rivas.

«Dicen que si no aparece en un listado, no tiene acceso a los tribunales», continuó Keila López con su denuncia. «(Dijeron) que no podemos hacer nada: tenemos que esperar a que (ellos) nos informen. Yo lo único que pido es que mi hijo tenga el derecho a defenderse. Es inocente. Es un joven de 19 años y estudiante».

Torres: «Esto es un estado de indefensión absoluta»

Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció que la restricción de Rivas a ver a su madre y su abogado es una práctica cada vez más común con los detenidos arbitrariamente por razones políticas.

«Desde enero los tribunales no dejan que los abogados se juramenten como defensa privada. Los días de semana los jueces y sus secretarias tienen que soportar nuestros reclamos, porque te impiden que entregues los nombramientos en cualquiera de sus formas», denunció Torres.

«Ahora los sábados y domingos el Tribunal tiene el acceso es “restringido”, y solamente pueden pasar familiares y abogados de los privados de libertad que están en una lista que está pegado en un árbol que está en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia. Con un clavo montan las hojas de la lista. Entonces, desde enero, todos los casos políticos, que ellos lo tildan como “terrorista”, no lo incluyen en esas listas. Y te niegan la entrada. Esto es un estado de indefensión total», agregó.

Luis López y Juan Iriarte siguen sin paradero

Ese mismo 14 de junio, el partido Vente Venezuela y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciaron que el periodista Luis López y el coordinador de Vente Venezuela para el estado La Guaira Juan Iriarte también fueron detenidos arbitrariamente y en condiciones similares a la de Rivas.

#ALERTA La madrugada de este sábado también fue secuestrado Juan Iriarte, coordinador de organización de Vente en Maiquetía, #Vargas. Juan es uno de los tres detenidos por el régimen en las últimas horas. Este viernes, también se conoció que en el mismo estado fueron… pic.twitter.com/jUzBW1T8y4 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 15, 2024

De acuerdo con los testimonios recabados por el SNTP, Luis López se encontraba cubriendo la detención arbitraria y temporal de otro dirigente de Voluntad Popular, Johny Rivas, para su cuenta personal de X (Twitter) @pitazovargas. Poco después funcionarios sin identificarse llegaron a su casa y lo privaron de su libertad.

Hasta el momento de redacción de este texto, ni sus familiares ni sus abogados saben de su paradero.

En enero de este año, el periodista Luis López denunció que funcionarios policiales se encontraban cerca de su casa en Maiquetía, preguntando por él.https://t.co/V6zY4zYNI0 — SNTP (@sntpvenezuela) June 15, 2024

«Yo ya me acerqué hacia (la sede del) Sebin de Caracas. No me dan respuesta. Me dijeron que ellos no están en ningún deber de darme información sobre mi esposo», denunció Yesenia Gutiérrez en nombre de Juan Iriarte. «Él es una persona operada, que necesita sus medicamentos, y no sabemos en qué condiciones se encuentra».

Iriarte, hasta ahora, sigue sin un paradero concreto y oficial.

Créditos: Provea

Machado y González piden su liberación inmediata

Desde el 5 de marzo del 2024 al menos 14 personas han sido detenidas arbitrariamente en contexto de la campaña presidencial en Venezuela. Al menos 10 de estas personas pertenecen a Vente Venezuela, partido de la líder de la oposición María Corina Machado.

Posición de @MariaCorinaYA sobre persecución de las últimas horas y comunicado del G7 que menciona a Venezuela. @red_forma pic.twitter.com/yFE2w0htbX — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) June 15, 2024

«Ni son elecciones libres, ni son elecciones justas, ni democráticas», alertó Machado este 15 de junio en un mitin político en la Universidad Católica Andrés Bello.

El candidato presidencial por la oposición, Edmundo González Urrutia, llamó a la pronta liberación de todos los dirigentes políticos y del periodista.

«Hemos intentado averiguar dónde están y, como suele suceder en estos casos, los cuerpos de seguridad se rebotan la responsabilidad y no se sabe en este momento dónde y cómo están», dijo.

Machado y González advirtieron que la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición ha ido en aumento «a escalas nunca antes vistas», donde el poder público ha sancionado y cerrado establecimientos de comida y hoteles «bajo la presunción de que nosotros pensamos en la posibilidad de alojarnos allí», destacó Machado.