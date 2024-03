Claves | Nueve de cada diez venezolanos afirman que el Estado viola sus derechos aún en la diáspora - Runrun

De un grupo de 610 venezolanos encuestados, entre 18 y 65 años, en 18 estados del país y Distrito Capital, el 89 % (543) afirmó que el Estado venezolano viola sus derechos a la migración y viola los derechos de la diáspora venezolana. Así lo informó La Red Global de la Diáspora de Venezuela y Plan País en su estudio titulado «Hablemos de la Diáspora», publicado este mes de marzo.

«Los datos revelan que para los venezolanos dentro del país es de suma importancia la posibilidad de que los venezolanos que por distintas razones han salido del país puedan participar activamente en decisiones trascendentales sobre el futuro del país y los asuntos públicos, resaltando el voto de la diáspora en comicios electorales», destacaron las organizaciones en su informe.

Las organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio socioeconómico y político del éxodo humanitario venezolano advirtieron que los más de 7,7 millones de migrantes venezolanos que registró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también influye positivamente en las economías y en los derechos laborales de los países de acogida.

En Runrun.es ofrecemos 4 claves sobre el informe:

Sigue la intención de migrar en Venezuela

72 % de los venezolanos encuestados en el país piensa en emigrar para mejorar su garantía a los derechos humanos, advirtieron las ONG.

«(Esto) indica que, posiblemente, el número de venezolanos migrantes siga incrementándose debido a una sensación de malestar y percepción negativa de la situación económica y política en Venezuela», se lee en el informe.

Este 9 de marzo, el gobierno de Panamá informó que 82.000 migrantes cruzaron la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en lo que va de 2024, una cifra récord para la institución desde el año 2020. De ese grupo, más de la mitad son de nacionalidad venezolana, es la población «mayoritaria» en los registros oficiales.

La Red considera que los derechos de los migrantes aún se vulneran en los países de acogida, pero la percepción es mucho menor que las vulneraciones y violaciones cometidas en el país.

«89 % plantea que la diáspora tendrá un rol fundamental en la transición hacia la democracia en el país. (…). Existe una percepción de una mayor vulneración de los Derechos Humanos por el Estado venezolano que en los países de acogida, aunque 70% de igual manera considera que los derechos de los venezolanos están siendo violados en el exterior», se reitera el informe.

Contribuyen al país con remesas, pero quieren votar

Aunque el 46 % de los encuestados considera que, actualmente, la diáspora venezolana contribuye a los ciudadanos en el país a través de las remesas, otro 42 % considera que el mayor aporte que pueden hacer es votar en los comicios presidenciales de este 28 de julio, así como en otras elecciones futuras.

«Una inmensa mayoría (76 %) considera que la voz de la diáspora debe ser escuchada y ser parte de la agenda pública nacional», según las ONG.

«Asimismo, se considera que actualmente las condiciones no están dadas para que esto sea plausible en la realidad dado a los pocos canales de contacto que existen entre los actores de la Diáspora y en el país (con un 52 % de desconexión) y la erosión de la confianza con las organizaciones políticas tradicionalmente llamadas a canalizar las demandas ciudadanas (con 76 % de desconfianza en los partidos políticos nacionales)», se agrega en el informe.

El pasado 28 de febrero, el presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, insinuó que los venezolanos en países como Argentina y Estados Unidos «no podrán votar» en estas elecciones presidenciales debido a las diferencias ideológicas entre esos gobiernos y el chavismo. La ONG Voto Joven ha denunciado que estas declaraciones, así como la falta de un plan de actualización del Registro Electoral Venezolano para los migrantes, son una vulneración a los derechos humanos.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y la Red de Observación Electoral estimaron que unos 4.897.709 migrantes son mayores de 18 años y potenciales electores. De estos, nada más 107.904 están inscritos en el Registro Electoral actual.

Migrar sin información humanitaria

Al menos 78 % de los encuestados en la diáspora no conoce el trabajo de la sociedad civil en sus países de acogida. El 87 % afirma que no tiene un contacto frecuente con liderazgos u organizaciones de la diáspora venezolana. El 75 % afirma que no tiene suficiente tiempo para contactarse con estas organizaciones, sobre todo para beneficiar la educación de los niños, niñas y adolescentes.

«No obstante, existe un porcentaje mayor de venezolanos que si siguen a referentes que podrían servir de futuro puentes y replicadores de información de interés nacional. Asimismo, se identifica una brecha en la integración y vínculo entre los actores en el país y en la diáspora, por lo que se requieren mayores esfuerzos en difusión de información». advirtieron las ONG en el documento.

Aún así, la Red advierte que los sesgos en el discurso entre los que se quedan en Venezuela y los que se van está creciendo. 50 % de los encuestados en Venezuela percibe que no hay una visión compartida del panorama social y política del país entre quienes se fueron y quienes se quedaron, aunque el 66 % dijo que la situación de mejoría en la calidad de vida al quedarse o irse del país depende de cada situación particular.

Los venezolanos contribuyen con los derechos laborales en el exterior

De acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en diciembre del 2022, la migración venezolana tiene el potencial de aumentar el PIB en los países receptores hasta en un 4,5 % para 2030.

«Hasta ahora, la principal contribución de la diáspora a Venezuela ha sido como fuente de ingresos a través de remesas. En contexto, de acuerdo con Ecoanalítica en América Latina y el Caribe, ingresaron $143 billones de dólares en el 2022 a través de remesas y en Venezuela ingresaron $4 billones. No obstante, se presentan una serie de retos para que los venezolanos fuera del país puedan enviar dinero a sus hogares, como la falta de mecanismos para de pago», recalcó el informe.

Sin embargo, el estudio de las ONG concluyó que más de 10 agrupaciones sindicales se han formado en Colombia, España, Perú y otros países de América del Sur en los últimos cuatro años, contribuyendo a los derechos económicos del migrante en esos países de acogida.

«Un ejemplo es la creación de la Unión de Trabajadores Venezolanos y Colombo Venezolanos, el cual es el primer sindicato de trabajadores extranjeros que fue creado en América Latina. Los domiciliarios de la aplicación de delivery RAPPI en Colombia, se sindicalizan en el año 2022 con el fin de obtener mejores condiciones de trabajo: La mayoría de domiciliarios sindicalizados —aproximadamente el 80%— son inmigrantes venezolanos», aclaró el documento.

Aun así, concluyen que el aporte más significativo de la diáspora venezolana a la ciudadanía dentro del país es contribuir por su derecho al voto.