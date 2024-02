Lo que se sabe del secuestro en Chile de un exmilitar venezolano refugiado - Runrun

De acuerdo con Iván Simonovis, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizaron una «incursión ilegal» en la que se hicieron pasar por funcionarios de Migración de Chile y lo «secuestraron»

El día miércoles, 21 de febrero, se denunció el presunto secuestro de Ronald Leandro Ojeda Moreno, un exmilitar venezolano que se encontraba refugiado en Chile.

Los hechos ocurrieron a las 3:15 de la madrugada del miércoles en su apartamento, ubicado en el municipio de Independencia, en el sector norte de Santiago, publicó El País.

Según un vídeo que ha sido difundido en las redes sociales, cuatro individuos encapuchados que, según las primeras versiones, se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones, cometieron el «secuestro».

El Ministerio Público y la Brigada de Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones catalogaron la investigación de carácter reservado, como todos los casos de secuestro.

“Como se han levantado muchas hipótesis, el gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles”, señaló el subsecretario en una declaración ofrecida desde La Moneda.

Chile emite alerta de Interpol

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, anunció que el gobierno de ese país va a presentar una querella por el secuestro de Ronald Ojeda.

«Quiero informar que el Gobierno, como en otros casos de delitos graves en materia de homicidios y también de secuestros, ha decidido querellarse», comunicó la autoridad en una rueda de prensa.

Asimismo, Monsalve informó que se emitió una alerta a Interpol y decidieron reforzar la seguridad en las fronteras del país.

«Hemos pedido a las policías que se refuerce el control fronterizo», señaló Monsalve.

Versiones

Son varias las versiones de lo ocurrido con Ojeda Moreno. Una de ellas es de Iván Simonovis, quien fue secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital y preso político durante unos 15 años.

De acuerdo con Simonovis, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizaron una «incursión ilegal» en la que se hicieron pasar por funcionarios de Migración de Chile y lo «secuestraron».

Según el exfuncionario, dicha incursión fue planificada por Alexander Granko Arteaga, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y jefe de la Unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim.

Granko Arteaga, según la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, «ordenó, supervisó y participó directamente en arrestos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y torturas, incluida la violencia sexual, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».

No obstante, las autoridades de Chile no han confirmado esta versión, aunque han dicho públicamente que no descartan ninguna hipótesis.

En una incursión ilegal Alexander Granko planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile.

¿Quién es Ronald Ojeda?

Ronald Ojeda Moreno se desempeñó como teniente coronel del Ejército y recientemente fue degradado de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Aparece en una lista de 33 uniformados acusados de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, según el Ministerio de Defensa.

Las acusaciones contra los exfuncionarios incluían la supuesta planificación de acciones criminales y terroristas, incluso el presunto intento de asesinato de Nicolás Maduro, lo que fue catalogado como «actos de traición a la patria».

Ojeda Moreno estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde junto con otros prisioneros políticos. Tras escapar de allí en 2017, llegó a Chile en busca de seguridad y libertad.

El 26 de noviembre del año 2022, el exmilitar se presentó frente a la Moneda con un cartel y una bolsa en la cabeza en señal de protesta por la liberación de los presos políticos en Caracas.

A finales del 2023, el gobierno del presidente Gabriel Boric le concedió asilo político, publicó el medio chileno AS.

Diosdado y su sarcasmo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desestimó las acusaciones contra la administración madurista por el presunto secuestro de Ojeda Moreno.

Durante su programa “Con el mazo dando”, Cabello ironizó sobre la teoría de que el oficialismo estaba involucrado.

“Anda corriendo que un comando de la Dgcim fue a Chile secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá (…) pasaron por todos los países y nadie se enteró. Es que nosotros somos unos campeones, si nosotros podemos hacer eso… ¿Quién nos para en este mundo?”, dijo.

Asimismo, cuestionó al exjefe de seguridad de la Policía de Caracas, Iván Simonovis. “Por allí anda una versión que descubrió Simonovis, según. Si Simonovis hubiera sido un buen investigador, se hubiese dado cuenta de lo que pasaba en su casa. (…) El tipo descubrió eso, pero no descubrió lo que pasaba en su casa cuando él salía”, señaló Cabello.

VP: El chavismo es un peligro para la seguridad del continente

El partido político Voluntad Popular (VP) condenó el presunto secuestro del militar retirado y exigió al Estado chileno dar respuestas sobre la situación del venezolano y «velar por su integridad física».

«De confirmarse la noticia, estaríamos hablando del uso de territorio soberano de otros Estados para prácticas de espionaje y agresión a venezolanos refugiados que han escapado de un régimen torturador y represor», consideró Voluntad Popular.

Asimismo, recordaron que durante años han denunciado que «el chavismo es un peligro para la seguridad del continente».

«La desaparición del teniente coronel Ojeda lleva esta situación a otro nivel, que pone en peligro a la disidencia venezolana incluso fuera del territorio nacional», alertaron.

Un posible «conflicto entre dos naciones»

La exrepresentante de Juan Guaidó en Chiile, Guarequena Gutiérrez, alertó que podría producirse un conflicto entre naciones si se confirma que el secuestro del militar venezolano lo ejecutó la Dgcim.

“En caso de ser cierto que son (los secuestradores) funcionarios enviados por el régimen violador de derechos humanos de Venezuela en Chile, sería una escalada, un conflicto entre dos naciones”, agregó Guaraquena.