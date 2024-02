Violencia psicológica: Una realidad que afecta a diario mujeres en Anzoátegui - Runrun

Las mujeres prefieren callar y aguantar la violencia psicológica a la que sus parejas las han sometido para evitar acudir a algún cuerpo de seguridad para actuar en sus defensas y esquivar la revictimización.

Tal es el caso de Anaís Rojas, de 37 años, quien durante nueve años continuos vio cómo poco a poco le limitaron sus derechos, reseña un reportaje de Mujeres Constructoras de Paz, iniciativa del Instituto Venezolano de Prensa y Sociedad (IPYS).

En los primeros años de casada, Anaís sentía que de esa forma su esposo la cuidaba y le demostraba su amor, pero hoy en día asegura que fue víctima de violencia psicológica durante mucho tiempo.

Cuando Anaís se graduó de Técnico en Informática, su esposo le pidió que trabajara desde casa y le prometió que le brindaría las comodidades que ella necesitaba. Dos años después quedó embarazada y sus funciones se limitaron a cuidar su hijo y atender su hogar.

En los momentos en que le ofrecían algún trabajo, su esposo le decía que el bebé estaría en riesgo al cuidado de terceros, «formas de micromachismo que terminaron dañando su autoestima».

La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia establece en su artículo número 15 que la violencia psicológica es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celopatía y todo acto que conllevan a las mujeres a disminuir el autoestima, a la depresión e incluso el suicidio.

El pequeño de Anaís comenzó a asistir a la escuela y ella aprovechaba la mañana para hacer algunos trabajos que le permitieran obtener algunos ingresos adicionales. Una empresa española la contrató para que se encargara del funcionamiento de las computadoras y cámaras de seguridad.

Luego de clamar a su pareja para que la dejara trabajar, él la llevaba y la buscaba en el trabajo, y nunca le permitió contratar a una niñera para que la ayudara con su pequeño y con los quehaceres del hogar.

“Tenía que llegar a la casa a atender mi hogar y a cuidar de mi pequeño. Una de sus exigencias era que yo mantuviera planchada y limpia toda su ropa de trabajo. Es abogado y siempre usaba camisas manga larga”, recordó.

Gracias a su buen desempeño laboral, Anaís pasó a ser encargada y supervisora del departamento que le fue asignado desde un principio y debía capacitar a sus compañeros de trabajo para que mantuvieran el buen funcionamiento de los equipos. Llegó a superar en ingresos mensuales a su esposo y allí comenzó a vivir lo que ella califica como “la peor faceta de mi vida”.

Sin saberlo estaba siendo víctima de violencia psicológica. Su esposo la humillaba cada vez que llegaba a la casa, la responsabilizaba hasta de los virus que su hijo contraía y había comenzado a hablar mal de ella a sus espaldas.

“Una vez me encontré a una amiga en el supermercado y me preguntó que quién estaba al cuidado de mi hijo porque le habían dicho que el niño estaba súper descuidado y que yo ya no lo quería ni atender. Tiempo después supe que había sido Alfredo el que habló con ella».