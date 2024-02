AN oficialista presentará después de Carnaval propuesta de calendario electoral - Runrun

El chavismo podría tener listo para después de Carnaval un calendario electoral. Para elaborarlo no incluyó conversaciones con María Corina Machado

La Asamblea Nacional de mayoría oficialista extenderá hasta la semana que viene la jornada de consultas para la elaboración de una propuesta de calendario electoral para los comicios presidenciales que serán este año, pero que aún no tienen fecha definida.

Las reuniones para la construcción de esta propuesta, que iniciaron el lunes y que estaba previsto que terminaran hoy, se extenderán, al menos, hasta el próximo miércoles, cuando acabará el festivo de Carnaval.

Cabe destacar que en estas consultas la AN se reunió con dirigentes políticos de la denominada pero no convocó a María Corina Machado, candidata electa en las primarias de octubre de 2023, ni a la Plataforma Unitaria Democrática, quien ha denunciado la violación de acuerdos por parte del Gobierno, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificase que la candidata presidencial del bloque antichavista, María Corina Machado, no podrá competir en comicios hasta 2036.

El diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, hijo del gobernante venezolano, fue quien coordinó la consulta con el sector religioso, y anunció que la próxima semana se presentará ante la plenaria del Legislativo el conjunto de ideas planteadas por esos grupos.

Basándose en las propuestas religiosas, el diputado de la AN 2020, Nicolás Maduro Guerra, anunció que entregarán una propuesta de cronograma electoral la próxima semana para presidenciales 2024 en #Venezuela. Conéctate #EnVivo este #9Feb aquí: https://t.co/78Aloyie8J pic.twitter.com/Q48crteAOB — VPItv (@VPITV) February 9, 2024

Una semana convulsa

La discusión del cronograma electoral en la AN oficialista se llevó a cabo en medio de una semana de tensiones. Al respecto de estas consultas del oficialismo con sectores «opositores» pero que no la respaldan, María Corina Machado denunció que estos encuentros estaban desconociendo el compromiso que firmaron «por unas elecciones libres y limpias en el Acuerdo de Barbados».

«Quieren lavarse la cara al comprometer, por la vía de la amenaza y el chantaje, a instituciones y personas. Su maniobra es una ruta electoral fraudulenta que viola la voluntad de millones de venezolanos expresada en las primarias del 22 de octubre y de todos los que anhelamos un cambio», denunció en la red social X.

Además, la abanderada opositora instó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a contribuir con una solución pacífica a la crisis de Venezuela porque es lo más conveniente para Colombia y también desmintió las versiones que indicaban que Estados Unidos le habría pedido reconsiderar su candidatura.

Por otra parte, el pasado 7 de febrero decenas de presuntos colectivos chavistas atacaron con «palos y piedras» a simpatizantes de María Corina Machado que se concentraron en un acto en Charallave.

Así lo denunció la dirigente de Vente Venezuela, electa el 22 de octubre de 2023 como la candidata presidencial por la oposición, en la red social X.

«Por lo visto, la única manera en la que Maduro pretende participar en una elección es ‘por las malas’», refirió Machado en alusión a un comentario del gobernante venezolano el pasado 4 de febrero, cuando dijo en un acto público que el chavismo ganaría «por las buenas o por las malas» ante cualquier intento de «conspiración». Algunos medios señalaron que se refería a ganar en las elecciones presidenciales.

A finales de semana, hubo un pronunciamiento del Parlamento Europeo, quien advirtió al gobierno de Maduro que desconocerían el resultado de los comicios si no se permite competir a la dirigente de Vente Venezuela.

Con información de EFE