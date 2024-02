El Mañanero del #9Feb: las ocho noticias que debes conocer - Runrun

En El Mañanero de Runrun.es de este 8 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: el Parlamento Europeo anunció que no reconocerá las elecciones presidenciales venezolanas si no está María Corina Machado, la Plataforma Unitaria responsabilizó a la «Furia Bolivariana» del PSUV de los ataques a Macchado en Charallave y la ONG Una Ventana a la Libertad alertó que al menos 39 personas fallecieron durante 2023 en cárceles y centros de detención preventiva o calabozos a causa de enfermedades no atendidas

Huella Digital | Alexis Corredor, de docente de aula a ministro del Trabajo

Abogado defensor de presos políticos denuncia que fue amenazado frente a representantes diplomáticos de Chile

Venezuela News y el arte de vender desinformación

Plataforma Unitaria atribuyó ataque a simpatizantes de Machado en Charallave a la “furia bolivariana”

Casi 40 personas murieron a causa de enfermedades en cárceles y calabozos durante 2023

Parlamento Europeo desconocerá presidenciales si Machado no es candidata

Una mujer y dos niñas venezolanas murieron en naufragio de lancha de migrantes en Colombia

Temperatura máxima promedio en Caracas aumentó 6 grados Celsius en enero 2024

«La Asamblea Nacional declara a los eurodiputados que groseramente apoyaron y votaron a favor de esta resolución contra Venezuela como persona non grata», destaca una misiva de la Asamblea Nacional impuesta en 2020 de mayoría chavista este 8 de febrero, según relata TalCual. «Estas acciones (…) podrían descalificar la participación de la Unión Europea como acompañante internacional durante las elecciones presidenciales por no reunir las condiciones de objetividad, neutralidad e imparcialidad necesarias».

Gracias por leer El Mañanero de Runrun.es del viernes 9 de febrero del 2024