Héctor Rodríguez: «Se ha cumplido cabalmente» el Acuerdo de Barbados - Runrun

El gobernador del estado Miranda afirmó que en la negociación con la oposición en ningún momento «se discutió sobre un candidato en particular» para inhabilitar

Con información de EFE, TalCual y El Pitazo

Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, aseguró este 27 de enero que el gobierno de Nicolás Maduro se mantendrá en la mesa de diálogo con la oposición, pero mantendrá su postura ante sobre las inhabilitaciones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a María Crorina Machado, lider de la oposición venezolana.

Minutos después de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) informara que el gobierno madurista «violó parcialmente» el acuerdo firmado en octubre del 2023, Rodríguez aseguró en una rueda de prensa que «jamás» se planteó que las negociaciones serían para «perdonar delitos» o «justificar» alguna violación a la Constitución.

«Seguimos abiertos al diálogo, seguimos sentados en la mesa de diálogo. Se han cumplido cabalmente todos los acuerdos firmados y discutidos», dijo el gobernador, quién está representando a Jorge Rodríguez, el dirigente madurista que representa el ciclo de negociaciones .

La delegación opositora sostiene que se cometió una violación flagrante a los acuerdos debido a que no se respetó el debido proceso cuando Machado introdujo una denuncia por vía de hecho ante la Sala Político Administrativa del TSJ, una reclamación que fue rechazada sin siquiera someterla a juicio.

«En ningún documento se discutió sobre un candidato en particular, siempre fue en términos generales, los candidatos que cumplan con las leyes venezolanas podrán participar en procesos electorales venideros, quienes no lo hagan no pueden participar (…). Venimos a mantener esa postura», enfatizó.

«No existen impaces»

El abogado Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en el diálogo, denunció que, con esta medida publicada el 26 de enero, el TSJ condenó a Machado sin derecho a la defensa, por lo que pidió que se active la comisión de verificación de los acuerdos suscritos entre las partes.

Rodríguez agregó que Venezuela celebrará los comicioss presidenciales este año con «todas las garantías electorales» y la observación internacional «neutral» que admita el Consejo Nacional Electoral. «Podrán participar los candidatos que cumplan con las leyes venezolanas».

La PUD pidió este 27 de enero revertir la sentencia en la que se ratificó la inhabilitación contra la exdiputada liberal, que le impide participar en los comicios, aún sin fecha definida. Mientras tatnto, anunció que enviaría sus denuncias ante el reino de Noruega, institución mediadora en las negociaciones, para evaluar el cumplimiento del Acuerdo de Barbados.

Consideró que la postura de la oposición no representa «un impasse» en el proceso de diálogo.

«Escuché a Blyde condenar hechos de violencia. Creo que es una postura valiente y convoco a todos los dirigentes de oposición a manifestarlo públicamente», exclamó Rodríguez.