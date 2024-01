“Eres cómplice de crímenes de lesa humanidad”: La respuesta de Sujú a Saab tras orden de captura en su contra - Runrun

Además de Sujú, Saab también anunció orden de captura contra Sebastiana Barráez, Wender Villalobos, Norbey Marin, y contra los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, anunció este lunes, 22 de enero, una orden de captura contra la abogada defensora de los derechos humanos Tamara Sujú.

“Aunque usted no lo crea, Tarek William Saab me acusa de traición a la patria, terrorismo etc., por supuestamente ‘legitimar mediáticamente acciones’ como colaboradora del show nuevo, por denunciar la desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente admitieron que lo tenían», escribió Sujú en la red social X (antes Twitter).

Asimismo, añadió: «El fiscal de la dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH, porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefenso. La familia y funcionarios hartos de ver como siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de información”.

“Que patético eres, William Saab, el defensor de los crímenes de lesa humanidad que comete la tiranía”, finalizó.

Saab también anunció órdenes de captura contra la periodista Sebastiana Barráez y Wender Villalobos, Norbey Marin, y contra los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina, a quienes acusó de tener vínculos con “acciones terroristas y la operación Brazalete Blanco”.

“Los delitos por los cuales se les está investigando son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira (Freddy Bernal), terrorismo y asociación”, dijo Saab.

Asimismo, afirmó que desde mayo de 2023 hasta la fecha se registraron «múltiples conspiraciones contra el gobernante Nicolás Maduro».