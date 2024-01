La muerte del Petro: corrupción y desuso sepultaron la criptomoneda de Maduro - Runrun

Anunciada como un gran salvavidas para hacerle frente a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, la criptomoneda, desde el inicio, generó dudas debido a la poca confianza y credibilidad que tiene el gobierno en temas económicos

El Petro, la criptomoneda «creada» por el gobierno de Nicolás Maduro, llegó a su fin. Así lo informó la Plataforma Patria, la página web del gobierno destinada para la gestión del pago de bonos a pensionados y empleados públicos.

A través de una publicación y sin precisar los detalles del por qué la criptomoneda dejará de funcionar, se lee que a partir de este lunes 15 de enero, la Plataforma Patria traspasara los fondos disponibles que se encuentren en PetroApp al Monedero Patria.

Según informa el mismo comunicado, el movimiento de fondos comenzó desde el pasado lunes 11 de diciembre «con el objetivo de optimizar el uso de la tecnología y prestar un mejor servicio».

El comunicado señaló que los fondos en los monederos de Bitcoin, Litecoin y Dash serán convertidos a bolívares digitales desde 15 de enero de 2024. «Una vez concluida esta operación, la Plataforma Patria cerrará los monederos de estas criptomonedas para concentrar los recursos tecnológicos en los monederos de Bolívar Digital y Petro».

Una cripto que nació muerta

La cuenta en X, antes Twitter CryptoLand Venezuela, un emprendimiento dedicado a la educación criptofinanciera, informó el pasado 8 de enero que la junta reestructuradora de la Sunacript decidió apagar definitivamente lo poco que quedaba del sueño de Maduro de tener una criptomoneda exitosa.

CryptoLand afirmó que la muerte del Petro se debió principalmente a la trama de corrupción Pdvsa-cripto, que involucró a varios funcionarios del Estado y que dejó como saldo un desfalco multimillonario a la nación.

De muy buena fuente nos llega la triste noticia de que el próximo 11 de Enero de 2024 muere oficialmente el Petro (PTR). Entre gallos y medianoche, la Junta Reestructuradora de la SUNACRIP, decide apagar definitivamente lo poco que quedaba de este ecosistema, intercambiando de… pic.twitter.com/gImuk8k0dL — CryptoLand.Vzla (@CryptolandV) January 9, 2024

Anunciada como un gran salvavidas para hacerle frente a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, la criptomoneda siempre generó dudas debido a la poca confianza y credibilidad que tiene el gobierno en temas económicos.

Respaldada supuestamente por las reservas petroleras y los recursos minerales del país, el Petro nunca alcanzó un uso generalizado en la población venezolana y tampoco fue aceptada en el extranjero.

A diferencia de otras criptomonedas reconocidas internacionalmente como el Bitcoin, Binance y Etherium, el Petro ni siquiera aparecía entre las 100 más competitivas del mercado.

Del Petro poco se sabía. Los usuarios de esta «criptomoneda» no tenían información sobre cómo canjear y mucho menos cómo comprar un Petro, pues el valor de este siempre estuvo valorado sobre los 60 dólares americanos, mientras el salario mínimo no sobrepasa los 4 dólares y no se aumenta desde el 15 marzo de 2022.

El gobierno de Maduro intentó de manera fallida que los venezolanos transaran en Petros. Obligó a la banca nacional a reflejar el saldo de los usuarios en Petros y a pagar con esta moneda aranceles, tributos, impuestos, multas y hasta documentos de identidad.

Tiendas por departamentos como Traki, aceptaban pagos en Petros, también las estaciones de gasolina, pero fuera de esos casos, la criptomoneda no se podía usar.

Hasta los momentos se desconoce cómo quedaran establecidas las tasas para el pago de estas operaciones. El gobernante, que es muy activo en sus redes sociales, no ha mencionado el tema del Petro desde hace algún tiempo.

La última pala de tierra

La última pala de tierra que terminó de dar sepultura al Petro fue el escándalo por corrupción que estalló el pasado mes de mayo que involucraba a funcionarios de alto rango como Tarek El Aissami, de quien no se sabe nada sobre su paradero desde entonces.

Joselit Ramírez, exsuperintendente de la Sunacrip, Hugbel Roa y otras 30 personas más resultaron detenidos al comprobarse su vinculación con la trama de corrupción.

Desde entonces, el ente creado para el seguimiento y control del Petro quedó bajo el control de una junta reestructuradora. Sin embargo, en el mes de abril de 2023 se conoció a través de las redes sociales que al menos 500 trabajadores de la Sunacrip fueron despedidos.

La investigación también resultó en el cierre de varias granjas mineras de criptomonedas manejadas también por funcionarios activos del Estado.

Nueve meses después, sin anunciar nada formal, el Gobierno se lava las manos y no hace mayor esfuerzo en dar explicaciones sobre lo sucedido, el dinero invertido y el gasto que originó la creación de este proyecto.

Como es costumbre, las redes sociales fueron el escenario para que los internautas expresaran sus opiniones sobre el fracaso de la criptomoneda a la que Maduro le apostó para intentar frenar la inflación en el país.

El economista y profesor Jesús Cacique indicó a través de su cuenta en X que el Petro representó una violación a la soberanía petrolera al no ser emitido de manera transparente.

El «Petro» NO encaja en la definición de una Criptomoneda, viola la Ley Orgánica de Hidrocarburos artículo 3. CRBV Artículo 12. El respaldo de 5.342 millones de barriles representó una VIOLACIÓN a nuestra SOBERANÍA petrolera. Fue emitido de forma NO TRANSPARENTE. — Jesús Casique🇻🇪📊 (@jesuscasique1) January 15, 2024

El también economista José Toro Hardy calificó a la criptomoneda como «criptolocura» y afirmó que su creación violó los artículos 12, 312 y 318 de la Constitución.

El Petro nunca fue una criptomoneda. Fue más bien una criptolocura, emitido y regulado por el Estado, respaldado ilegalmente con reservas petroleras, violatorio de los art. 12, 312 y 318 de la Constitución y se prestó, como era de esperar, a todo tipo de vagabunderías. QEPD — Jose Toro Hardy (@josetorohardy) January 15, 2024

El abogado José Alejandro Rodríguez bromeó con la noticia y preguntó qué había pasado con la criptomoneda que iba a derrotar al dólar.

Epale Michel ¿Qué pasó con el Petro? La criptomoneda del futuro, la más poderosa de todas, la que iba a pulverizar al dólar. — Jorge Alejandro Rodríguez Martínez (@jorge190274) January 15, 2024

Por su parte, el ingeniero Zacary Flores afirmó que el Petro nunca fue una criptomoneda, por el contrario lo califica como «criptoguiso».