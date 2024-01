Jorge Rodríguez es reelecto como presidente de la AN chavista e hizo una "pequeña advertencia" a la oposición - Runrun

Jorge Rodríguez asumió este viernes, 5 de enero, por cuarto año consecutivo, la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) chavista electa en el año 2020.

Para la nueva Junta Directiva, que se elige cada primer mes del año, también fueron reelectos Pedro Infante como primer vicepresidente, y América Pérez, como segunda vicepresidenta.

El encargado de proponer esta nueva Junta Directiva fue Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«Propongo ante esta plenaria la ratificación de cada uno de ellos en las responsabilidades que hasta ahora han venido cumpliendo», expresó Cabello.

#EnVideo📹| Diputado de la AN, @dcabellor, propuso la ratificación de la Junta Directiva para el período 2024-2025:

✅ Presidente de la AN, @jorgerpsuv

✅ Primer Vicepresidente de la AN, @pinfantea

✅ Segunda Vicepresidenta de la AN, @AmkValentina#05Ene pic.twitter.com/kfKYkt2FzA

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 5, 2024