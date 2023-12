En EEUU creen que Biden envía "señal desastrosa" con liberación de Saab - Runrun

Exfuncionarios del gobierno estadounidense y senadores activos reprocharon a la administración de Joe Biden por liberar al empresario colombiano señalado como testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien fue enviado a Venezuela en canje por diez estadounidenses detenidos en el país.

Marshall Billingslea, exfuncionario del Departamento del Tesoro, reprochó duramente la decisión de Biden a través de una serie de mensajes compartidos en la red social X, en los que recordó que Alex Saab fue acusado de «múltiples cargos criminales, arrestado y extraditado» luego de varios años de investigación adelantada por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y múltiples agencias.

Billingslea destacó que estas investigaciones fueron necesarias para «desbaratar la extensa red de lavado de dinero» de Saab, que incluía» robos al por mayor del programa de alimentos destinado a alimentar a los venezolanos desnutridos (CLAP)». Además, señaló al aliado de Maduro de «traficar con oro saqueado de la ecocida minería a cielo abierto en el Orinoco por parte del régimen».

El exfuncionario de EEUU destacó que cuando fue arrestado en Cabo Verde Alex Saab estaba en medio de acuerdos de intermediación con Irán, «el principal patrocinador del terrorismo en el mundo».

Por todo lo anterior, considera que la administración Biden sufre un fuerte golpe a su credibilidad al permitir que Saab quedara en libertad.

Agregó también que esta medida es un “golpe en el estómago” para la oposición venezolana:«Supuestamente somos sus amigos, pero acabamos de dejar libre a uno de los peores ladrones boligarcas».

El senador republicano Marco Rubio también cuestionó que el gobierno de Biden recompensara la «toma de rehenes norteamericanos» con el levantamiento parcial de sanciones al gobierno de Maduro y con las liberaciones tanto de los sobrinos de la pareja presidencial como de Alex Saab.

A juicio de Rubio, la decisión de liberar a Alex Saab es «vergonzosa» y lo calificó como el «arquitecto de la operación de corrupción y lavado de dinero de Maduro, esquema que ha privado de recursos al pueblo de Venezuela».

En el mismo comunicado, consideró que este intercambio «solo incentiva a los dictadores a que secuestren a más norteamericanos».

En la misma línea opinó el demócrata Bob Menéndez. Tras afirmar que Maduro y su régimen «continúan demostrando un total desprecio por el avance de las reformas democráticas que acordaron» en Barbados, tildó de «inadmisible» que la administración Biden se haya entendido con el jefe de gobierno venezolano «en completo secreto» para permitir que uno de sus más cercanos aliados saliera de prisión.

«Si bien es imperativo que hagamos todo lo posible para liberar a los estadounidenses retenidos injustamente en el extranjero, acuerdos como este sólo incentivan a Maduro y a matones como él a tomar rehenes estadounidenses como palanca para obtener concesiones del gobierno estadounidense. No podemos seguir renunciando a las herramientas a nuestra disposición para responsabilizar al régimen», expresó.

