Así reaccionó la sociedad civil luego de que Ibsen Martínez reconociera que es un maltratador - Runrun

La red social X, antes Twitter, fue el escenario para que este sábado, 16 de diciembre, muchos internautas expresaran su enojo, incredulidad y desconcierto, luego de conocerse que el escritor y columnista Ibsen Martínez admitió que a lo largo de su vida agredió físicamente a varias mujeres de su entorno cuando eran sus parejas sentimentales.

El escritor de 72 años, afirmó que la entrevista le generaba un gran alivio, algo que según él tiene que ver con la edad, pues asegura que «está solo como un huevón porque es un maltratador».

Ibsen Martínez; escritor, dramaturgo, guionista, novelista, ensayista, colaborador para grandes medios y revistas como El País de España, El Malpensante (Colombia) y Letras Libres (México), admitió al menos tres agresiones ocurridas entre los años 80 y 90.

Según el medio, la violencia de Ibsen contra sus parejas era algo que «ya se presumía en los círculos intelectuales, pero que se mantuvo en silencio».

El País de España señaló que una de sus víctimas, la escritora Sandra Caula, editora de Cinco 8 y también expareja de Martínez, en el año 2019 publicó en el artículo «Secreto a voces» que había sufrido un episodio de violencia de género hace un tiempo en Caracas. Si bien no mencionó directamente al escritor, comentó que recibió “una paliza” mientras su bebé recién nacido estaba al lado.

Al ser cuestionado sobre la veracidad de este señalamiento Martínez afirmó que «en efecto, así fue».

Periodistas, profesores, políticos, escritores y economistas utilizaron la red social para expresar su opinión sobre las declaraciones de Martínez a El País de España.

Una de las primeras en pronunciarse fue la escritora y poeta Claudia Noguera Penso, quien indicó que «finalmente pusieron la basura en su lugar, y le hicieron justicia a Sandra Caula».

Finalmente pusieron la basura en su lugar, y le hicieron justicia a Sandra Caula si no como debería ser, juzgado en tribunales, quedas expuesto finalmente como el hombrecito enano y patético que eres

La periodista Ibéyise Pacheco publicó la página de la entrevista y cuestionó que el escritor no muestra arrepentimiento y que solo lamenta estar solo.

La periodista Mari Montes aseguró que aunque pidió a Martínez que hiciera el prólogo de su libro «Mis Barajitas», desconocía que era un maltratador.

Conocí personalmente a Ibsen Martínez en 2005, tenemos amigos comunes. Siempre que coincidimos, hablamos de béisbol, por eso le pedí en 2008 que hiciera el prólogo de "Mis Barajitas", publicado en 2009.

No sabía que era un maltratador, no somos amigos. No conocía esas historias.

No sabía que era un maltratador, no somos amigos. No conocía esas historias.

— Mari Montes 🇻🇪 ⚾️🐾🫓🎵💜✝️🏳️‍🌈 (@porlagoma) December 17, 2023