El Mañanero del #15Dic: las ocho noticias que debes conocer - Runrun

En El Mañanero de Runrun.es de este 15 de diciembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: Un incendio en Los Palos Grandes dejó saldo de dos personas fallecidas, Diosdado Cabello amenazó a las ONG con una ley y después de la tragedia llegó el asfalto a la Gran Mariscal de Ayacucho.

Claves | El asfalto llegó un día después de la tragedia a la Gran Mariscal de Ayacucho

“Se la debemos a Chávez y la vamos a aprobar”: La perla de Diosdado sobre la ley de control de las ONG

Exigen en la ONU libertad de Roberto Abdul y cese de persecución política en Venezuela

OVP: Gobierno sabía desde el #30Nov que un preso organizaba concierto de Romeo

Alcalde exige que se devuelva cuerpo de bomberos a Chacao tras incendio en Los Palos Grandes

Denuncian que EEUU negó asilo y deportó a militar perseguido por gobierno venezolano

Denuncian incumplimiento de medidas cautelares decretadas por la CIDH a favor de venezolanas con cáncer

Runrun-es presentó Conecta.rr a líderes de ONG entre rones y chocolates

Los lapsos legales los establece la ley, no los establece el régimen. Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente pueda haber un lapso corriendo», María Corina Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitaria