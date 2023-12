El Mañanero del #12Dic: las ocho noticias que debes conocer - Runrun

En El Mañanero de Runrun.es de este 12 de diciembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: las expectativas económicas de Venezuela para 2024, los elementos que caracterizan la crisis educativa en Venezuela, la migración de personas con discapacidad y mucho más.

Aumenta acceso a internet fijo pero persisten fallas en el servicio

Federación Internacional de DDHH insta a cesar hostigamiento contra coordinadora de Voto Joven

Venezolanos con discapacidad migran en búsqueda de mejor calidad de vida

Se necesitan al menos $42 para preparar 35 hallacas

La economía venezolana en 2024: crecimiento sobre un piso de anime

Calculan que 2023 cerrará con más de 32.000 muertes por cáncer en Venezuela

Tasa de escolaridad actual es la más baja desde 2014

OIM y Acnur alertan una crisis humanitaria cada vez más profunda en el Darién

“La recuperación económica de Venezuela está concentrada en ciudades y ciertas zonas de esas ciudades, hay extensas zonas del país que no ha visto la recuperación, por eso hay una desigualdad enorme. Se han abierto grandes brechas entre los que tienen y los que no tienen, entre los que pueden consumir y los que no pueden consumir”: Omar Zambrano, director de la consultora Anova.