Se necesitan al menos $42 para preparar 35 hallacas - Runrun

El indicador Cesta Caracas reportó que en la última semana de noviembre y la primera de diciembre se registró una variación en los precios de nueve productos básicos alimenticios de 2%

De acuerdo con el indicador Cesta Caracas perteneciente al partido Primero Justicia, en la última semana de noviembre y la primera de diciembre de este año se requerían 42 dólares (casi 1.500 bolívares) para elaborar 35 hallacas.

Según el reporte, de los ingredientes del guiso de la hallaca el único que tuvo un incremento fue la carne, cuyo kilogramo se cotizó en poco más de 250 bolívares.

El resto de los componentes de la hallaca, que forman parte de la decoración, registraron precios más bajos en ese periodo con respecto a la semana anterior.

Cesta Caracas reportó que del 27 de noviembre al 4 de diciembre se registró una variación en los precios de nueve productos básicos alimenticios de 2% a pesar de que la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) se ha mantenido estable.

El azúcar y el queso duro fueron los alimentos que presentaron un mayor incremento en sus precios, según el indicador de PJ.

El salario mínimo ubicado en 130 bolívares (poco más de 3 dólares) desde hace más de 600 días no alcanza para comprar ni siquiera un solo tipo de proteína de los que se requieren para la preparación, ya sea carne de res, pollo-gallina o cerdo.

En el renglón de las hortalizas, un trabajador solo podría costear con el salario mínimo lo requerido en cebolla y pimentón sin poder adquirir el resto de los ingredientes.

“Mientras el salario esté en bolívares, no nos alcanza ni para el día a día. Yo soy funcionario público y mi sueldo no me da. Un kilo de carne se venía manejando en 5 dólares y ya está en 6. El cochino igual, ya está en 7 dólares y no ha llegado el mes de diciembre. Y si siguen cancelando los aguinaldos por partes nunca vas a poder hacer nada. Es triste. Muchas familias están sustituyendo el pernil por un pollito. Otros hacen un pasticho en vez de hallaca”, expresó a El Pitazo Carmen Márquez de San Félix.

