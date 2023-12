El Mañanero del #7Dic: las ocho noticias que debes conocer - Runrun

En El Mañanero de Runrun.es de este 7 de diciembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: La persecución política al entorno de María Corina Machado, quien afirma que «por ahora» no irá al TSJ para que revise su inhabilitación. El 01 en la boleta de Elvis Amoroso en su primera prueba de fuego frente al CNE, nueva escalada de tensiones entre Venezuela y Guyana y la calificación a Venezuela como un país «cerrado e impune» en DDHH.

Gobierno emite orden de captura contra principales miembros del equipo de Machado

En noviembre de 2023 se registró la inflación más baja en 7 años

María Corina Machado no tiene pensado en ir al TSJ «por ahora»

El plan de acción de Maduro en el Esequibo que Guyana calificó de amenaza inminente

Venezuela pasa de ser «represiva» a ser «cerrada e impune» en DDHH

Gobierno ignora exigencias de administración Biden y detiene a un estadounidense

EEUU exige a Maduro un proceso «expedito y transparente» para habilitar a Machado

Conforman red contra trata de personas en Apure

#6Dic María Corina Machado: estamos evaluando día a día. Aquí no hay nada que recurrir porque no hay decisión. No hay cumplimiento de ningún acuerdo. Esto es un tema de orden político y no jurídico… Al día de hoy, el régimen está violando los acuerdos que suscribió en Barbados. pic.twitter.com/zMtSh5SWRj

— Vanessa García (@vanessajgarcian) December 6, 2023