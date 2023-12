¿Trampa u oportunidad? 5 claves sobre proceso para apelar inhabilitaciones ante el TSJ que anunció Noruega - Runrun

El Reino de Noruega anunció este jueves, 30 de noviembre, que candidatos de la oposición inhabilitados por el gobierno de Nicolás Maduro, tienen 15 días para apelar su condición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A través de un comunicado difundido por redes sociales, Noruega recordó que en el acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición en Barbados, acordaron promover la participación de todos los candidatos partidos políticos que cumplan los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial.

Según el documento, ambas partes se comprometieron a revisar las medidas de inhabilitación dictadas por la contraloría General de la República, a todas las personas que desean postularse a la contienda electoral.

Cabe recordar que el Gobierno de Estados Unidos fijó como fecha límite el 30 de noviembre para que el gobierno de Maduro se pronunciara y. pusiera fin al proceso de inhabilitaciones, además de liberar a los presos políticos venezolanos y estadounidenses.

A continuación 5 claves sobre proceso para apelar inhabilitaciones ante el TSJ:

El comunicado difundido por Noruega expresa que el máximo tribunal deberá pronunciarse conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia regidas en la constitución.

El texto también señala que cada uno de los interesados deberá acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa para ejercer el recurso contencioso que corresponda contra la medida de inhabilitación dictadas por la contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar en un lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre.

El documento además expresa que en la demanda presentada y en declaraciones públicas, los interesados deberán abstenerse de realizar ofensas en contra de las instituciones del Estado.

«Cada uno debe asumir el compromiso de respetar la Constitución, las leyes, cumplir con el deber de honrar la patria; sus símbolos y valores culturales, además de acatar la decisión del TSJ que emane de este recurso».

El jefe de la delegación de la oposición en las negociaciones con el gobierno, Gerardo Blyde, expresó a través de su cuenta en X, antes Twitter, que el «Acuerdo de Barbados determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales».

Blyde recordó que la habilitación del actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, en 2017, sentó un precedente judicial a favor de María Corina Machado, para permitirle competir en las presidenciales de 2024, previo levantamiento de la sanción administrativa que pesa sobre ella.

Ppor su parte, el gobierno de Nicolás Maduro valoró como un «paso en la dirección correcta» la fijación de un procedimiento para la eventual habilitación política de opositores impedidos para ocupar cargos públicos.

«Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta (…) para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada», indicó Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo.

Abogados, políticos, historiadores y defensores de derechos humanos expresaron su opinión sobre el anuncio del gobierno de Noruega. Uno de los primeros en reaccionar fue el abogado Zair Mundary, quien indicó que «Noruega vende su mediación como panacea, pero cede ante las imposiciones ilegales de un régimen que no respeta norma alguna».

Ahora bien, el caso de @MariaCorinaYA es complejo, porqué implica recurrir de un acto administrativo inexistente. De hecho la inhabilitación no existe, y el oficio de respuesta que exhibe el mandadero Brito, no es un acto administrativo. En fin… Noruega vende su mediación como… https://t.co/pEkOUHebGV

El abogado y polítólogo Olando Viera-Blanco enfatizó que «la justicia no se negocia. No corresponde pactar “justicia” sobre actos írritos emitidos por un órgano como la Contraloría General de la República».

La justicia no se negocia. No corresponde pactar “justicia”sobre actos írritos emitidos por un órgano como la Contraloria G.R. que carece de potestades para inhabilitar. Esto no es un acuerdo, es una ardid. Ni el Reino de Noruega ni EEUU deben prestarse a esta burla a los Vzlanos pic.twitter.com/iq06Vo8o7g

— Orlando Viera-Blanco (@ovierablanco) December 1, 2023