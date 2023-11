Cifar: al menos cinco medicamentos falsos ingresan al país por la frontera - Runrun

El Instituto Nacional de Higiene notificó que en el país existen seis alertas sobre fármacos falsos o de dudosa eficacia que ponen en riesgo la salud de los consumidores

Con información de Radio Fe y Alegría

Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), alertó sobre la entrada de al menos cinco medicamentos falsos al país por la frontera con Colombia «a través del contrabando, evadiendo impuestos».

Los medicamentos que destacan son: analgésicos; algunos para el tratamiento del cáncer de colon; otros para el cáncer de mama; albumina humana; y unos anestésicos. «Hasta ahora, esos son los cinco denunciados a través de laboratorios afiliados a Cifar», aseguró López a Radio Fe y Alegría Noticias.

López recomendó al público tener conciencia de donde adquieren sus medicamentos y evitar hacer compras a través de redes sociales o vendedores ambulantes.

También indicó que todos los medicamentos deberían pasar por el Instituto Nacional de Higiene «Doctor Rafael Rangel» (Inhrr), ente estatal ubicado en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para que se compruebe la eficacia terapéutica a través de ciertos estudios.

Seis alertas por medicamentos falsos en 2023

El Inhrr publicó entre el 16 y el 26 de octubre dos alertas sobre la venta de Albúmina Humana —una sustancia para el restablecimiento del volumen sanguíneo en casos de emergencia— no apta para el consumo humano y la distribución de «Erbitux (Cetuximab)» —un medicamento para tratar el cáncer de colon— presuntamente falsificado.

Según los registros de la institución, estas completarían las seis denuncias públicas que existen hasta ahora sobre el comercio de fármacos falsos o de dudosa procedencia y eficacia. Los otros fármacos con alertas de falsificación a nivel nacional son los sueros antiofídicos —para tratar las mordeduras venenosas de serpientes—, el Atamel de uso pediátrico, el ungüento de mentol marca «Davis» y el Herceptin (Trastuzumab) —una proteína que se une a las células cancerosas para evitar su propagación. El fármaco es usado por las pacientes con cáncer de mama—.

El presidente de Cifar señaló que frente a una escasez de medicamentos de alto costo, y que el Estado venezolano no puede proveer —vulnerando el derecho humano al acceso a la salud—, se «tiende a colarse este tipo de falsificaciones».

López precisó que es necesario que los medicamentos cumplan con características específicas como estar en idioma español, contar con el prospecto, fecha de fabricación y número de permiso de importación en el estuche, además de adquirirlo en las farmacias debidamente instaladas o en su cadena de preferencia.

En caso de conseguirse con un medicamento de dudosa procedencia o eficacia, el Instituto Nacional de Higiene recomienda que se denuncie a través del correo electrónico alertasinhrr@gmail.com.

Sin medicamentos para la influenza

De acuerdo con el diario TalCual, desde el mes de julio el Estado venezolano prometió revisar 105 farmacéuticas que no han pasado los controles de calidad y salubridad, donde cuatro laboratorios de procedentes de la India no forman parte del Consejo de Exportación de ese país y otros tres no tienen ningún tipo de registro en el Inhrr, aumentando el riesgo frente a los medicamentos falsos.

Mientras tanto, la comunidad científica del país advierte que el Estado sigue en deuda con la procura de las vacunas contra la influenza en los servicios de salud públicos, enfermedad que está contagiando a los niños, niñas y adolescentes en este retorno al año escolar 2023 – 2024.

«Nosotros vivimos en el hemisferio norte, pero epidemiológicamente hablando, nuestra epidemia de influenza se parece más a la del hemisferio sur, por lo que usamos las vacunas, que traen protección contra AH1N1, que la gente puede recordar como lo que se llamaba en 2008 gripe porcina , AH3N2 y dos serotipos de influenza de B. Las dos de la A han estado presentes siempre, porque son endémicas, y en los últimos años ha variado bastante el serotipo de la influenza B que tienen las vacunas», dijo el pediatra Alejandro Crespo Freytes.

Pero desde el año 2017 el país no vacuna con la frecuencia que los estándares internacionales de la Organización Panamericana de la Salud recomienda: entre el 90 y 95% de la población.

Al mismo tiempo, la infectóloga Patricia Valenzuela advirtió que desde el mes de septiembre en el país se evidencia un repunte en los distintos tipos de influenza y en los casos de dengue. Hasta los momentos, el Estado no ha levantado una alerta sanitaria pública o un plan de acción.