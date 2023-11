"Esa opción no existe": Machado sobre posibilidad de ceder el testigo a otro candidato opositor - Runrun

En entrevista al diario El País, Machado fue interrogada sobre si permitiría que otro candidato opositor se inscriba por ella, en caso de que le prohíban hacerlo: «Esa opción no existe. Vamos a construir la fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libres y eso pasa por respetar el acuerdo de Barbados»

Machado descartó considerar un plan b en el caso de que la inhabilitación en su contra se mantenga: «Tenemos que concentrarnos en respetar el mandato. Un plan b es desconocer el 22 de octubre»

El diario El País de España entrevistó a María Corina Machado, candidata opositora a las presidenciales electa con más de 92% de los votos emitidos en la primaria del 22 de octubre.

En la conversación, la dirigente de Vente Venezuela negó la posibilidad de ceder el testigo a otro candidato opositor, en caso de que el gobierno insista en impedir que se inscriba en los comicios de 2024.

Machado insistió en que se han ido creando «condiciones» para que se revierta la inhabilitación que pesa en su cotntra «Es un elemento de orden político que al final va a depender del equilibrio de las fuerzas políticas».

Cuando le preguntaron si daría un paso al costado para dejar que se presente otro candidato opositor, la dirigente política respondió: «Esa opción no existe. Vamos a construir la fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libres y eso pasa por respetar el acuerdo de Barbados, donde se recoge que el candidato ganador de las primarias puede inscribirse en las elecciones».

A continuación, otros temas clave que respondió Machado en esta entrevista

Apoyo pleno de la oposición

Machado aseguro que ha recibido el apoyo en pleno de la oposición, no solo de los partidos que conforman la Plataforma Unitaria de Venezuela y que estuvieron vinculados con la primaria, sino también de algunas organizaciones políticas regionales y locales que después de lo que ocurrió, «se han conmovido».

«Hay una necesidad de construir un gran acuerdo nacional con unos consensos fundamentales que hay que asentar y avanzar. Esto es el principio del fin, pero quedan muchos desafíos por delante», consideró.

Sobre la masiva participación en el proceso del 22 de octubre, Machado dijo que esta implicaba «el cierre de un ciclo y la demostración de que la sociedad venezolana está unida en una aspiración de cambio que se sintió con enorme fuerza en toda Venezuela».

¿Cuál será su estrategia?

Machado fue enfática al afirmar que el régimen de Maduro no está dispuesto a dejar el poder bajo ningún concepto, y que por tanto, hay que posibilitar «que el movimiento social que ya arrancó se consolide y se amplíe para poder hablarle a los venezolanos que puedan tener miedo del cambio».

Agregó que algunos sectores que se podrían sentir cercanos a Maduro al final tienen incentivos «para que este proceso avance y se dé una transición ordenada y sostenida».

«Me refiero a algunos gobiernos de América Latina, como Colombia, Brasil, Chile, México. Hay que transmitir la disposición de coordinar fuerzas con todos estos actores para generar incentivos sobre el propio régimen que deriven en una negociación con más vigor y legitimidad», destacó.

«El gobierno tiene muchas presiones para respetar acuerdo de Barbados»

Al ser consultada sobre el retiro de su inhabilitación, comentó que antes de la primaria muchos aseguraban que no iban a celebrarse, y se concretaron.

Opinó también que el chavismo está entendiendo que ha perdido la «base social», y en alguna medida, la capacidad represiva.

«Las bases de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad también tienen la sensación de que está pasando algo (…) Y necesitan plata, porque han saqueado el país. Hay muchos incentivos y presiones para respetar el acuerdo que se firmó en Barbados. Ese acuerdo viene asociado al cumplimiento de una serie de compromisos que incluyen que todas aquellas personas que compitieron en las primarias puedan inscribirse en la próxima elección», sostuvo.

«Un plan B sería desconocer lo que pasó el 22 de octubre»

Machado descartó considerar un plan b en el caso de que la inhabilitación en su contra se mantenga.

«Tenemos que concentrarnos en respetar el mandato. Un plan b es desconocer el 22 de octubre [fecha en la que se celebró la primaria]. Lo que hay que hacer es que Maduro entienda que por su propio interés tiene que cumplir con la palabra empeñada en Barbados», recalcó.

¿Transición en marcha?

El País preguntó a Machado si negociaría una transición democrática con el chavismo, a lo que contestó: «Eso ya está en marcha, pero hay otros muchos aspectos que deben ser objeto de una negociación y que no están incluidos en el acuerdo. Parte del problema que tenemos en la oposición es una crisis de representatividad desde hace muchos años, y la primaria lo resolvió. Tenemos una fuerza mucho mayor de cara a un proceso de negociación a partir de ahora».

Sobre la posibilidad de dar garantías judiciales o amnistía a jerarcas del chavismo, la opositora electa como candidata en la primaria del 22 de octubre mencionó que negociar implica dar incentivos «y lograr que el costo de permanencia en el poder sea mayor que el costo de aceptar la salida en una transición».

«Y eso significa, desde luego, que hay que dar ciertas garantías. Eso es producto de la negociación y no de una discusión pública», remarcó.

Justicia, pero no venganza

De llegar a la presidencia, aseguró Machado, los actores del sistema que no hayan cometido delitos mayores podrán tener la tranquilidad «de que enfrentarán un sistema de justicia justo, no como el que nos negaron a nosotros».

«Con otros actores habrá que ver cuáles son los términos para cada uno de ellos. Lo que puedo garantizar es que esto no es un proceso que busque venganza o retaliación, eso sería repetir las prácticas del chavismo. Buscamos justicia para nuestro país», aseveró.

No ha hablado con Capriles, ni con Petro

En la parte final de la entrevista, Machado reveló que ha conversado con otros líderes opositores como Leopoldo López. Aunque reveló que no ha hablado con Henrique Capriles, mencionó que sí lo ha hecho «con muchísimas personas de su partido».

«He hablado con todos y todo el mundo está invitado a formar parte del comando que estamos construyendo», reiteró.

Respecto a su acercamiento a presidente aliados al chavismo, como Gustavo Petro, informó que le envió un mensaje al mandatario colombiano.

«Estoy acercándome a todos los presidentes de la región. Una de las cosas más importantes para las presidenciales es que los venezolanos en el exterior puedan votar. Colombia, Perú y Chile son países que pueden hacerle entender a Maduro que eso es un derecho que hay que respetar», comentó.

Sin temores

Actualmente, Machado no tiene mayores temores, según manifestó: «Lo que más me preocupaba era que los venezolanos perdiéramos la confianza en nosotros mismos si la primaria no se daba. Eso habría sido devastador. Nos ha demostrado de lo que somos capaces y eso es lo que más hay que cuidar. Está derribando las barreras que el régimen construyó entre nosotros».