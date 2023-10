Primaria 2023: En El Hatillo, Baruta y Chacao votantes hicieron que naturaleza los obedeciera  - Runrun

De sol inclemente a repentina lluvia torrencial, los vecinos de estos tres municipios caraqueños desafiaron al impredecible clima y salieron a votar masivamente en la primaria de la oposición

Amenaza de lluvia, sol inclemente, cielo nublado, torrencial aguacero y otra vez calor. Así, entre bruscos cambios climáticos, se desarrolló la primaria de la oposición este domingo 22 de octubre en los municipios caraqueños de El Hatillo, Baruta y Chacao.

Largas colas en algunos centros de votación y moderadas en otros, la constante es que ninguno estaba vacío, todos contaron con permanente afluencia de personas. Adultos mayores llenaron los espacios designados por la Comisión de Primaria a tempranas horas y, a medida que transcurría el día, el promedio de edad iba descendiendo.

Entusiasmo y esperanza se desprendían de los comentarios de la gente en las colas de la primaria. Como si se hubiesen puesto de acuerdo, la mayoría sostenía sus teléfonos inteligentes para grabar una convocatoria que resultó inesperada hasta para el más optimista.

La novedad de la jornada fueron los centros nucleados o concentrados en un mismo espacio. En el trío de municipios capitalinos al menos tres centros de votación (regularmente colegios y escuelas públicas) funcionaban en un lugar. A eso respondió la cantidad de gente en los lugares escogidos por la CNP y la incertidumbre a la hora de saber qué mesa de votación correspondía a cada quien.

Uno de los primeros en acudir a verificar la afluencia de gente en el municipio El Hatillo fue su alcalde, Elias Sayegh. Aunque su partido Fuerza Vecinal no postuló candidato a la primaria ni apoyó a alguno, Sayegh fue a respaldar a sus vecinos hatillanos en el Polideportivo Vinicio Mata.

Elias Sayegh

«Nuevamente la gente ha salido a expresarse, estimamos que de un universo de 57 mil votantes haya votado el 10% hasta esta hora”, dijo el funcionario público pasadas las 2 de la tarde de este #22Oct.

Daniela Peña, coordinadora del partido Encuentro Ciudadano, indicó que el centro abrió puntual a las 8 de la mañana y no presentó inconveniente alguno.

“Aquí votaron los electores de la Unidad Educativa Juan de Escalona, Juan Manuel Cajihal y el Polideportivo Vinicio Mata. Estoy emocionada y orgullosa de formar parte de esto, la gente ha asumido el día de hoy con gran civilidad”, dijo.

A escasos kilómetros, en el Parque Deportivo El Hatillo, mientras niños de dos equipos de béisbol pegaban batazos y corrían, mayores de edad inscritos en el Registro Electoral sufragaban a un ritmo promedio de 150 personas por hora, según la coordinadora del centro, Sonia Linares. “Podría decirse que a esta hora (2:15 pm) ya rebasamos el 10% del total de 5.500 votantes”.

María Consuelo Indriago de Asopar (Asociación de Parceleros de La Lagunita) también elogió la respuesta de la gente a la convocatoria. “No tengo cifras oficiales, pero diría que estamos cercanos a los 800 votantes en este momento (2:40 pm)”.

Al lado de la Capilla Santa Rosalía o del Calvario de El Hatillo, lugar previsto para la votación de los inscritos en la Unidad Educativa María May y el Colegio Claret, también la asistencia fue mayor de la esperada.

“Cerca de las 3 de la tarde manejamos que de los aproximadamente 5 mil votantes que hay entre los dos colegios, han venido 876”, esbozó Horacio Zinny, uno de los monitores del centro.

Gente por todos lados en la primaria de Baruta

Este domingo 22 el espacio donde regularmente hacen los mercados los fines de semana en Prados del Este estaba repleto de gente que no estaba buscando legumbres y hortalizas, sino una opción electoral para los comicios presidenciales de 2024.

En la llamada redoma concurrieron los votantes de los colegios Emil Friedman, Concepción y Los Riscos.

“Entiendo que alrededor de 2 mil personas han ejercido su derecho (3:15 pm)”, informó Elías Sánchez, miembro de mesa.

Adentrándose en Prados del Este, en el Parque Codazzi, la concurrencia era aún mayor. La cola rodeaba el recinto donde la gente suele hacer ejercicio y casi el final de la fila se unía con el principio. Allí “nuclearon” al Instituto Escuela y los colegios Madre Matilde y Alto Prado.

“Vengo de Catia, del colegio San José de Tarbes en El Paraíso, y la cantidad de gente que he visto es impresionante, no me lo esperaba”, sostuvo el defensor de derechos humanos, Rafael Narváez.

Rafael Narváez

“Me parece que si se logra la participación de 2 millones de personas, esta primaria será un éxito y un excelente abreboca para una presidencial el año entrante”.

En la plaza de Cumbres de Curumo, la votación no empezó a las 8 de la mañana como estaba previsto. “Comenzamos casi a las 9 porque no llegaron tres de los seis miembros que conforman las dos mesas que funcionan aquí”, indicó el monitor Damián Brown.

En las inmediaciones de la concha acústica de Bello Monte el caos vehicular era notable. Y es que en la cancha deportiva aledaña al espacio donde han tocado Joan Manuel Serrat, Zapato 3 y Natalia Lafourcade había gente congregada a la espera de ejercer su derecho.

“Tengo más de una hora y nada”, dijo María Alejandra López. “Lo que llaman el kit de elección llegó tarde, además los códigos de las mesas estaban errados y la gente no sabía en qué sitio le tocaba”, aseveró el responsable del centro Jehn Hutchings.

Hutchings aseguró que para las 4:10 pm en el espacio que albergaba a los votantes del Fray Luis Amigó, Iutirla y Generalísimo Francisco de Miranda había concurrido 1.300 electores de un universo de 6.720

El agua no es obstáculo en Chacao

En la tarde de este domingo 22, el municipio Chacao fue escenario de lluvia, lagunas y árboles en el piso.

Pero ni siquiera la ya tradicional precipitación vespertina caraqueña detuvo al elector de la primaria opositora.

“No te voy a negar que cuando comenzó a llover duro se fue bastante gente, pero esa misma regresó después cuando escampó”, indicó Roelvis Cáceres, vocera de la Plataforma Unitaria en la Asociación de Residentes de la Urbanización La Floresta (Aruflo). “Hemos contabilizado 1.740 votantes (4:30 pm) aquí donde confluyen cinco centros electorales”.

“Está llegando más gente”, dijo una miembro de mesa en el Parque Caballito de Altamira. Luego de una violenta lluvia, a las 4:45 pm empezaron a arribar electores al recinto que albergó este domingo a ocho centros.

“Aquí tenemos 34 mil votantes y hasta este momento ha ejercido su derecho el 10% de esa cantidad”, informó el coordinador Tulio Pérez Serrano.

Por su parte, Álvaro Ponce, del partido Primero Justicia en Chacao, aseguró que en las cercanías de la Plaza Bolívar de ese municipio para las 5 de la tarde habían alcanzado el 50% del padrón de seis unidades educativas que funcionan como centros electorales.

“Pese a que faltó material electoral y la lluvia arreció, la gente se quedó aquí y votó”.

Florinda Argüello, responsable del proceso en la plaza de los Palos Grandes, sostuvo igualmente que los votantes en ese punto de la ciudad desafiaron a la naturaleza.

“Cuando empezó a llover duro lo que hicimos fue guarecernos y la gente no se intimidó, se quedó aquí ejerciendo su derecho, quienes defendemos la democracia no somos de azúcar y eso no nos afecta, peor es quedarse en casa seco y sin derecho a nada”, expresó.

LEA Las Primarias en Baruta seguían aunque no tenían internet