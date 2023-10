Acuerdos de Barbados no cubren expectativas de candidatos a las primarias - Runrun

Andrés Velásquez, Andrés Caleca, María Corina Machado y Delsa Solórzano expresaron su opinión sobre los acuerdos firmados en Barbados este martes

Tras la firma de los acuerdos entre el gobierno y la oposición en la isla de Barbados, varios candidatos a las primarias utilizaron sus redes sociales para expresar que lo pactado no cubre sus expectativas.

El primero en manifestarse fue el candidato César Pérez Vivas. El político indicó que tras una «negociación express» se encuentran con un «acuerdo» para respetar «lo que es un mandato de la Constitución».

«Este es un acuerdo chucuto que no cubre las expectativas de quienes exigimos pleno respeto a los derechos humanos. El gobierno no cede nada. No libera presos políticos, ni restituye los derechos políticos confiscados con la figura de las inhabilitaciones», dijo.

Agregó que el diálogo es «otra cortina de humo» para ocultar la falta de voluntad política de un sector errático en la conducción del país. «Los hechos hablarán por sí solos», dijo.

Por su parte, el también candidato Andrés Caleca, fue breve, pero muy conciso en su mensaje. «O sea, el gobiernito se compromete a estudiar la posibilidad de cumplir con lo que ordena la legislación electoral vigente. Ah, bueno».

Andrés Velásquez, candidato a las primarias y dirigente de la Causa R, afirmó que «lo de Jorge Rodríguez raya en lo ridículo, después de firmar el acuerdo sale a desmentirse».

«Hay que ponerle una plana dónde repita un millón de veces: LA PRIMARIA VÁ Y DEBO RESPETAR EL RESULTADO. Todos a votar el 22 de octubre. Fuerza Venezuela!», escribió en la red social.

Lo de Jorge Rodríguez raya en lo ridículo, después de firmar el acuerdo sale a desmentirse.

Hay que ponerle una plana dónde repita un millón de veces: LA PRIMARIA VÁ Y DEBO RESPETAR EL RESULTADO.

Todos a votar el 22 de octubre.

La candidata María Corina Machado no desaprovechó la oportunidad para expresar su opinión acerca de los acuerdos en Barbados y mediante un comunicado difundido en redes sociales negó estar involucrada en las negociaciones y aseguró que desconoce el alcance preciso de los mismos.

«El texto que se dio a conocer del acuerdo no arroja certezas a los venezolanos, al no precisar las acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia 2024», es parte del comunicado.

María Corina Machado recordó que “en el pasado, el régimen de Maduro ha firmado acuerdos que viola reiteradamente”.

La candidata exigió la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y la garantía de una elección presidencial en la cual se respeten los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos.

«A los venezolanos les ratifico mi compromiso de seguir uniendo al país en un gran proyecto común. La ruta del cambio la trazaremos con nuestra indeclinable voluntad de ser libres (…)», finalizó la candidata por el partido Vente Venezuela.

«No me puedo sentir identificada con un proceso del cual no formo parte (…) Ojala sea un documento de liberación de los 300 presos políticos, quienes no pueden ser un instrumento de negociación», indicó la candidata Delsa Solórzano antes de que se firmara el acuerdo.

«Acuerdo en Barbados abre ruta para habilitación de opositores»

Después de 11 meses de silencio, el gobierno y la oposición retomaron el diálogo en la isla de Barbados. Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde no conversaban desde el pasado 13 de agosto de 2021 en México.

Los bandos firmaron dos acuerdos parciales, el primero sobre promoción de derechos políticos y electorales y el segundo referido a la «protección de los intereses vitales para la nación». Sin embargo, algo que no quedó claro en el acuerdo fue la habilitación de los candidatos de oposición para las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Blyde explicó que el acuerdo señala una ruta para que, en igualdad de condiciones, con atención a principios de celeridad, eficiencia y eficacia y en base a la Constitución, se promueva la autorización de todos los candidatos presidenciales y de los partidos políticos siempre que cumplan los requisitos.

En contraparte, Jorge Rodríguez señaló en rueda de prensa, luego de la reunión, que quienes cometieron un crimen y están inhabilitados «no podrán ser candidatos presidenciales».

«Si usted cometió un crimen, usted no puede ser candidato. Si recibió una inhabilitación administrativa por el órgano constitucional, tampoco podrá ser candidato presidencial. Quiero aclarar eso porque en esta etapa del proceso el párrafo se refería a los derechos de los candidatos, que no tendrán ninguna otra limitación salvo que esté inhabilitado», dijo Rodríguez.