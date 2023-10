Canciller Gil aseguró que inhabilitados pueden participar en elecciones, pero Diosdado lo contradijo - Runrun

El ministro de Relaciones Exteriores hizo las declaraciones esta semana en la ONU, horas después el primer vicepresidente del Psuv echó por tierra estas

Pese a que el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, afirmó este miércoles 11 de octubre ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que en Venezuela los inhabilitados “pueden elegir y ser electos”, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reiteró que María Corina Machado no se puede inscribir en los comicios presidenciales de 2024 ni de 2030.

“Algunos personeros políticos han sido inhabilitados de funciones dentro de la administración pública por hechos de corrupción debidamente documentados en la Contraloría, pero no les han quitado sus derechos, pueden participar, pueden elegir y ser electos”, sostuvo Gil en la ONU flanqueado por el fiscal general general de la República impuesto por la fenecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Gil aclaró que esta es una práctica común en la administración pública y no corresponde a una estrategia selectiva en contra de algunas personas.

El canciller informó que más de cinco mil funcionarios de todas las corrientes políticas han sido inhabilitados por presunta corrupción.

A pesar que no es miembro de la Contraloría ni el Consejo Nacional Electoral (CNE), Diosdado Cabello aseguró que Machado está inhabilitada por 15 años,

“José Brito fue a la contraloría a preguntar qué pasaba con los inhabilitados y le informaron que María Corina está inhabilitada por 15 años”.

Machado indicó recientemente que no había recibido notificación alguna por parte de la Contraloría sobre su virtual inhabilitación. “A mí nadie me ha mandado ni un papel diciendo que he hecho algo malo”.

“Date por notificada pues”, dijo Cabello con el supuesto oficio de la contraloría en sus manos.

Machado obtuvo este viernes 13 de octubre el respaldo del candidato a la primaria por el partido Voluntad Popular, Freddy Superlano (también inhabilitado), quien declinó a favor de la abanderada por Vente Venezuela.

A finales de la semana pasada, Henrique Capriles Radonski, otro inhabilitado, anunció igualmente su renuncia a la elección primaria.

