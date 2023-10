Agresor adolescente, una muestra más de la violencia femicida como problema social - Runrun

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) emitió un boletín especial en el que describe las motivaciones, edades, ámbito de ocurrencia y otros elementos sobre casos de femicidios ocurridos en 2022 en donde el agresor fue un adolescente.

En el documento informan que, al cierre de 2022, se monitorearon 282 casos de femicidios consumados y 120 frustrados. En promedio, hubo una acción femicida cada 26 horas. Y en el año hubo un total de 368 ofensores vinculados a los 282 femicidios consumados, pues en 51 de los casos los ofensores actuaron en grupo.

De estos 368 ofensores, 12 tenían edades comprendidas entre 12 y 17 años. Es decir, son agresores adolescentes.

A continuación, los hallazgos más relevantes del reporte.

Cepaz precisa que en cuatro de los femicidios cometidos por adolescentes hubo ataques o agresión sexual contra la víctima. «En otros cuatro casos el desprecio a la mujer se materializó en una disputa económica», agregan.

Por su parte, «uno de los casos encierra el desprecio a una condición o vulnerabilidad, y otro, una escena de celos o alegato de infidelidad íntima».

En el 83,3% de los casos identificados por Cepaz, los adolescentes ofensores actuaron de modo individual en la comisión de los hechos ilícitos. En uno de los 12 casos hubo la participación de dos ofensores en el femicidio. En otro caso, participaron tres ofensores.

Ocho de los casos documentados para este monitoreo especial revelan como ámbito de ocurrencia la casa de habitación de la mujer.

«La casa de habitación prevalece como el espacio más frecuente donde se encuentran los cuerpos de las mujeres víctimas de femicidio. La privacidad ha sido una fuente de opresión para las mujeres maltratadas y ha contribuido a perpetuar su subordinación dentro de la familia», destaca Cepaz.

De estos 12 casos de femicidios cometidos por agresores adolescentes se puede observar que solamente dos de ellos pueden describirse como femicidio íntimo (en los que existen vínculos de parejas y exparejas entre víctima y agresor, con o sin convivencia bajo el mismo techo).

Por otra parte, los femicidios no íntimos se presentaron en siete de los 12 casos. Seis de ellos cometidos por conocidos sin relación familiar (clientes, amigos, vecinos, o relación laboral académica o profesional), y uno donde no se aprecia relación alguna.

«Este último evento ocurrió en Barinas donde una niña de 11 años fue asesinada por múltiples puñaladas por su vecino de 15 años, quien intentó violarla. En estos casos, el hecho de que no exista una relación previa entre víctima y victimario no solo no exime la posibilidad de que exista una relación de poder entre ellos, sino que, de la misma forma que ocurre con la violencia contra la mujer en el espacio público, la misoginia se evidencia», resaltan.