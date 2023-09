El Mañanero del #28Sep: las ocho noticias que debes conocer - Runrun

En el informe «Somos Noticias, capítulo Violencia», Cecodap y Redhnna contabilizaron 1541 hechos directamente relacionados con muertes, abusos sexuales o psicológicos, violaciones a la integridad y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela entre diciembre del 2022 y julio del 2023. Según estas cifras, todos los días al menos 6 niños son víctimas de violencia en sus distintas expresiones.

Estudiante John Álvarez perdió la visión del ojo izquierdo por torturas en la DAET

Violencia contra mujeres y niñas que hacen vida en el Arco Minero es una constante

Cada cuatro días ocurre un suicidio o intento de suicidio en la región andina

Denuncian irregularidades durante requisa a centro de reclusión de la PNB en Barquisimeto

Cada día al menos seis menores sufren un acto violento en Venezuela

SenosAyuda superó la cantidad de pacientes atendidas y servicios prestados en 2023

Víctimas de violaciones a DDHH tienen hasta octubre para ser escuchadas por la CPI

Denuncian ante Consejo de DDHH de la ONU al menos 300 ataques a defensores y ONG durante 2023

#26Sep 11 a.m. "Sandra Oblitas presta atención, queremos becas, transporte y comedor", exigieron estudiantes de la UCV durante una protesta frente al Ministerio de Educación Universitaria, en el centro de Caracas. pic.twitter.com/1dKHaL4VJk

«Cuando me dicen que la organización (SenosAyuda) ha sido exitosa, no es algo para sentirnos muy orgullosos. Porque mientras más exitosa es la fundación, eso significa que son más las mujeres que tienen que recurrir a nosotros porque el sistema de salud público no les abre las puertas adecuadas. Que nuestros indicadores estén para arriba es una frustración de fondo como ciudadanos». Bolivia Bocaranda, presidente de SenosAyuda