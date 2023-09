Andrés Velásquez : "El #22Oct llueve, truene o relampaguee nuestra primaria va" - Runrun

El exgobernador venezolano Andrés Velásquez aseguró este lunes que las elecciones internas de la oposición, en las que él participará como candidato, se celebrarán sin retrasos el 22 de octubre, a pesar de que, en su opinión, el presidente Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizan una «jugada» con el fin de «torpedear la primaria».

«El 22 de octubre, llueva, truene o relampaguee, nuestra primaria va», remarcó el opositor a través de X (antes Twitter), minutos después de que la directiva del CNE sostuviera una reunión con representantes de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organiza las internas, para tratar el apoyo técnico solicitado por el antichavismo.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció la instalación de una comisión mixta para discutir, a partir de mañana, la asistencia técnica que la institución brindará a la oposición en sus comicios, sin que quede claro todavía la forma en que apoyarán este proceso.

A juicio de Velásquez, este ofrecimiento del CNE es una «jugada de laboratorio» del presidente Nicolás Maduro y «sus aliados» en el ente electoral «para torpedear la primaria».

Al término de la reunión de este lunes, el presidente de la CNP, Jesús María Casal, recordó que el 5 de junio solicitó al CNE la asistencia técnica para las primarias, un requerimiento que la institución respondió el viernes pasado, luego de 107 días y un cambio de directiva, ahora con Amoroso a la cabeza.

Según Casal, la intención del antichavismo en junio era «verificar las condiciones en las cuales podría solicitarse una asistencia técnica», pero, en vista de la renuncia sorpresiva de los rectores electorales, la CNP decidió que organizaría las internas de manera autogestionada.

Sin embargo, los organizadores de las primarias acudirán este 25 de septiembre a la reunión para «tener un intercambio en relación al avance del proceso» opositor, previsto para dentro de 27 días, y sobre «el apoyo que pueda prestar el CNE».

Luego de la respuesta tardía del CNE, la CNP abrió un proceso de consultas con los 13 candidatos a las primarias para evaluar la posibilidad de aceptar o no la asistencia del ente electoral, sin que hasta ahora anuncie una decisión al respecto.

Enrique Márquez, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, considerÓ que la propuesta del ente comicial de ofrecer ayuda técnica para la realización de la primaria opositora llega tarde, y advirtió que aceptarla podría suponer posponer la consulta prevista para el 22 de octubre.

«Es un problema de tiempos. Esto hubiera sido muy bello hace unos meses, cuando la comisión de primaria estaba empezando la preparación de la primaria», declaró en una entrevista concedida a Venevisión.

No digo que no sea bueno, porque sin duda alguna una primaria organizada por el CNE es mejor para el votante, para el participante, para todo el mundo. Mis dudas se presentan por el asunto del tiempo, ya la primaria está organizada para dentro de un mes y eso significaría mover la fecha, significaría una serie de decisiones que no sé si la Comisión Nacional de Primaria está dispuesta a tomar», sostuvo.