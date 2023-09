El Mañanero del #8Sep: las 8 noticias que debes conocer - Runrun

La exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcátegui, ratifica que, a 45 días para la primaria de oposición, el proceso no cuenta con garantías de seguridad y viabilidad para que se concrete de manera exitosa.

Darwin González niega acusaciones de corrupción y se va sin responderle a la prensa

Fiscalía promete investigar presunto ajusticiamiento en La Guaira

Aumento de abuso infantil en Venezuela alerta Una Ventana a la Libertad

Central Bolivariana discute con el gobierno un acuerdo salarial para trabajadores de la administración pública

Exvicepresidenta de la CNP: El proceso no cuenta con garantías de seguridad

Venezuela recibirá subvención de $37 millones para tratamiento del VIH, tuberculosis y malaria

Los alumnos se quedan por fuera del salón de clases

Plataforma R4V reporta que 7,7 millones de venezolanos han salido del país

Nuestros equipos desplegados, no hay víctimas solo daños materiales. pic.twitter.com/pg1e1hqAMb

«Estamos en una fase de investigación. Por tal motivo no tengo acceso a expedientes. Y sería irresponsable declarar algo que desconozco y no he tenido acceso», Darwin González, alcalde de Baruta #7Sep