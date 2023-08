¿Qué sí es la primaria y qué no es? El Guachimán Electoral responde de voz de tres expertos - Runrun

No es vinculante y conlleva desafíos, pero es un mecanismo de concertación con un efecto moral entre quienes adversan al gobierno de Nicolás Maduro. Su éxito o no dependerá del volumen de participación que pueda lograr

Ibrahim López Piñero

De acuerdo con la Real Academia Española una elección primaria es un sistema de selección que puede ser usado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a determinados cargos de elección popular y cuyos resultados son vinculantes para esas organizaciones y quienes participan en ellas. En Venezuela este tipo de proceso adquiere una resignificación debido al complejo contexto del país.

Para la consultora en Estrategia y Comunicación Política, Mayra Contreras la polarización y la dinámica de la vida política de los últimos años ha convertido al mecanismo de elección primaria en una referencia para unificar fuerzas en contra de un adversario común. Subraya que esa estrategia es de uso obligatorio en otras latitudes.

“No es vinculante legalmente porque no hay ley que exija a coaliciones, partidos, organizaciones o movimientos que deben definir un candidato por una elección primaria. En este caso es por voluntad propia, el que no desea participar no tiene consecuencias más allá de perder o no el reconocimiento y apoyo de algún sector pero no es vinculante legalmente”, indica la también docente de la Universidad Central de Venezuela y Universidad Santa María.