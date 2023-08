267 venezolanas han sido rescatadas de las redes de trata en lo que va de 2023 - Runrun

El Estado venezolano debe publicar el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2021-2024, sobre este plan se anunció su aprobación en el Derecho Presidencial No. 4540 (Gaceta Oficial No. 42.173 de 21 de julio de 2021), pero hasta el momento se desconoce su contenido y no se ha cumplido la obligación establecida en el propio decreto de publicarlo en las páginas web de los ministerios involucrados.