Debate opositor intenta vencer el obstáculo de la censura  - Runrun

El cerco en los medios de comunicación lo convertirá en un evento casi exclusivo de las redes sociales

En la contienda de ideas que se llevará a cabo este miércoles en la UCAB no participarán Benjamín Rausseo, quien no se medirá en las primarias, el inhabilitado Henrique Capriles Radonski y el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, quien podría inscribirse en la elección opositora por José Rafael Hernández de Un Nuevo Tiempo antes del 23 de julio

El venezolano ya casi olvidó lo que es un debate político, Nicolás Maduro jamás ha aceptado debatir públicamente con un contendor a la presidencia de la República y desde antes que el sucesor de Hugo Chávez se instalara en Miraflores en 2013, no se produce tal evento entre aspirantes al máximo cargo en el país.

Este miércoles 12 de julio a las 11 de la mañana se llevará a cabo en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas el debate entre ocho de los 14 aspirantes a las elecciones primarias de la oposición, que tendrán lugar el venidero 22 de octubre.

María Corina Machado, Carlos Prosperi, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, César Pérez Vivas, Andrés Caleca, Tamara Adrián y Andrés Velásquez comparecerán en la casa de estudios venezolana para exponer sus respectivos planes de Gobierno.

Uno de los focos de atención será Machado, quien recientemente fue inhabilitada por 15 años para ejercer un cargo público y lidera las encuestas con un 51,9% de preferencias según la empresa Delphos.

Notable será la ausencia del dos veces excandidato presidencial y también inhabilitado Henrique Capriles Radonski, quien apenas este lunes desestimó el debate entre políticos opositores porque considera que no es momento de exponer ideas particulares sino de trazar una ruta hacia la unidad.

Además de Capriles no estarán Benjamín Rausseo, quien no se medirá en las primarias; Manuel Rosales, quien podría inscribirse en la medición de fuerzas opositora antes del 23 de julio; César Almeida de Unidad Política Popular 89; Gloria Pinho de Por ti Venezuela; José Rafael Hernández de Un Nuevo Tiempo (posible canje por Rosales); Luis Balo Farías (independiente) y Roberto Enríquez de Copei.

De acuerdo con el director de Datanálisis, Luis Vicente León, un debate entre aspirantes a un cargo público siempre debe ser aplaudido por quienes respaldan la democracia.

“Es perentorio y siempre positivo contar con la posibilidad de que los candidatos debatan sus proyectos e ideas, que contrasten sus posiciones. Es necesario para el país porque contribuye a los elementos de decisión del elector, yo celebro siempre que exista la posibilidad de un debate”, sentenció León.

Por su parte, la politóloga Colette Capriles manifestó que el debate no representa mayor atractivo para el ciudadano común.

“Me parece interesante que los candidatos hablen en público, pero no veo que el debate masivo con una larga serie de participantes sea muy útil”. dijo.

“No creo que sea un evento significativo para el ciudadano común, aunque supongo que de allí extraerán titulares provocativos para el mercadeo de los candidatos”, agregó la analista.

Ocho aspirantes a las primarias se encontrarán en el debate «Hablan los candidatos» este #12Jul

Debate con escasa promoción

Debido a la censura impuesta por el régimen chavista en los medios de comunicación, el debate entre candidatos opositores a las primarias solo se verá por Youtube, por lo que contar con internet es obligatorio si se desea presenciar el evento.

Según un reporte de Speedtest.net correspondiente a finales de 2022, Venezuela está entre los últimos lugares en cuanto a conectividad en el mundo.

“Los canales de comunicación y los recursos de la oposición en Venezuela son muy limitados”, sentenció León.

“Será un debate para redes sociales, youtubers e influencers, más allá de eso es difícil que trascienda”.

León indicó que la ausencia de candidatos con mayor aceptación en las encuestas quitará brillo al debate.

“Tenemos a María Corina, pero el segundo, tercer y el cuarto en las encuestas no están. Benjamin Rausseo se retiró de las primarias, Capriles no participará y Manuel Rosales no está inscrito en la contienda, pero tiene la oportunidad de hacerlo hasta el 23 de este mes”.

León manifestó que la ausencia de la totalidad de los candidatos convierte al evento en un medio debate.

“Es un debate parcial, no es un debate total. Es un debate de la favorita (Machado) con el resto de los candidatos minoritarios”.