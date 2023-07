Trabajadores públicos consumen en su mayoría carbohidratos: aumento del bono de alimentación es insuficiente - Runrun

El aumento del cesta ticket o bono de alimentación a Bs.1.000 es insuficiente para comprar proteínas y verduras, afirman trabajadores públicos

Una educadora llamó la atención sobre el hecho de que el bono de alimentación no fue indexado al dólar BCV, como se anunció, y dijo que quedó fijo en mil bolívares

El consumo excesivo de carbohidratos puede traducirse en enfermedades como resistencia a la insulina, diabetes e hipertensión

Trabajadores públicos de Guayana afirman que el incremento del bono de alimentación o cesta ticket de 45 a mil bolívares es insuficiente para mantener una alimentación balanceada, por lo que en sus dietas diarias predominan los carbohidratos sin proteínas ni verduras.

El Correo del Caroní hizo un sondeo que arrojó que la pasta, harina de maíz precocida y el arroz son los principales productos adquiridos por los empleados de la administración pública. No pueden comprar vegetales y proteínas por los altos precios.

El pasado 1 de mayo, el bono de alimentación fue incrementado en más del 100%, pero con 40% no se compra ni ni el 10% de la canasta básica que, de acuerdo con Fedecámaras Bolívar, supera los 500 dólares.

«No alcanza para resolver la vida diaria»

El medio entrevistó a Luis Villalba, docente y representante gremial, quien declaró que a pesar del aumento la cantidad es insuficiente para costear la alimentación de una familia.

“Esto no resuelve realmente el tema de la canasta alimentaria. Son 3 comidas diarias, imagínate una familia que tiene 2 niños. Estamos hablando de 4 personas que comen tres veces al día, pagan pasaje… No alcanza para resolver los problemas de la vida diaria. Con eso yo compro es carbohidratos. La harina, el arroz, pasta. De proteínas alcanza para comprar quizás huevos y queso. Alternando, es decir una quincena sí y la otra no, un poco de carne o pollo”, narró Villalba.

Por su parte, la educadora Reina Álvarez llamó la atención sobre el hecho de que el bono de alimentación no está indexado al dólar del Banco Central de Venezuela como se había prometido y quedó fijo en mil bolívares.

“Yo con eso puedo comprar solo lo básico. Es imposible para mí comprar vegetales o frutas. Puedo comprar un poquito de pollo o carne molida, pero eso no te da para todos los almuerzos de las semanas”.

Las consecuencias de una alimentación alta en carbohidratos

La nutrióloga Amada Ruz declaró a Correo del Caroní que la alta ingesta de carbohidratos puede traducirse en el padecimiento de enfermedades como resistencia a la insulina, diabetes e hipertensión.

Otros riesgos del consumo excesivo de estos alimentos es el desarrollo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, principalmente cuando la persona no hace actividad física.

Como alimentos sustitutos de las proteínas como la carne y el pollo la especialista recomendó las espinacas, los granos, el tofu, la leche y las sardinas.