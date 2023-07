“Por orden de Chávez”, Alcalá Cordones dio lanzagranadas a Iván Márquez y Timochenko - Runrun

El mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones admitió haber entregado, «por orden del gobierno de Hugo Chávez», lanzagranadas a los colombianos Iván Márquez (líder de la Segunda Marquetalia) y Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La información la dio a conocer, vía Twitter, el periodista Joshua Goodman de la agencia de noticias The Associated Press (AP) en su cuenta de Twitter.

At last week’s plea hearing in NYC, ex Venezuelan General Cliver Alcala acknowledged providing grenade launchers to Colombian rebel leaders Ivan Marquez and Timochenko on orders of Hugo Chavez’s government.

